La guía definitiva de los planes de Madrid para este fin de semana: mercadillos, museos y experiencias

Septiembre llega a Madrid con nuevos planes y otros que continúan durante todo el mes. Hay experiencias inmersivas, mercadillos, museos poco conocidos, edificios históricos, jardines y exposiciones para quienes buscan alternativas a los recorridos habituales.

Las novedades que llegan a Madrid

Una de las principales novedades es Human Universe - The Experience, que abre este 11 de septiembre en Espacio Delicias. La experiencia utiliza realidad virtual, proyecciones, tecnología 3D y otros recursos para recorrer el cuerpo humano. El recorrido dura unos 70 minutos y las entradas parten de 19,75 euros entre semana.

Y desde el 18 de septiembre, Nave 16 de Matadero Madrid acogerá La Odisea, el viaje inmersivo, una experiencia de unos 90 minutos que combina realidad virtual, proyecciones de 360 grados, hologramas y otras tecnologías para recrear el viaje de Ulises.

Mercadillos y planes diferentes

El 11 y 12 de septiembre se celebra en Las Rozas el VIII Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas, con más de 150 expositores y miles de objetos antiguos, vintage y de colección. La entrada cuesta 2 euros. Este Desembalaje es una de las opciones para quienes buscan muebles, vajillas, vinilos, cámaras, juguetes, libros y otros objetos antiguos. Los expositores llegarán desde España, Francia, Alemania y Portugal.

Para un plan completamente distinto está el Repair Café Madrid, que se celebra cada sábado en Medialab Matadero. Los participantes pueden llevar pequeños objetos averiados y aprender a repararlos con ayuda de otras personas. La actividad es gratuita y funciona de 18:00 a 20:00 horas.

Museos y lugares históricos

Entre las visitas singulares de Madrid está la Real Fábrica de Tapices, fundada en 1721 y todavía dedicada a la fabricación artesanal de tapices y alfombras. Las visitas a sus talleres duran unos 45 minutos y cuestan 6 euros.

Otra opción es el Museo de la Farmacia Hispana, en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Por 2 euros se pueden conocer antiguas boticas, instrumentos científicos y una reproducción de un laboratorio alquimista. Es necesario reservar.

El Monasterio de las Descalzas Reales conserva parte del antiguo palacio en el que nació Juana de Austria y alberga pinturas, tapices y relicarios. Los miércoles y jueves por la tarde ofrece acceso gratuito, sujeto al aforo.

Jardines, túneles y rincones ocultos

La Quinta del Duque del Arco permite pasear gratis por más de 10.000 metros cuadrados de jardines históricos en El Pardo. Durante septiembre abre hasta las 20:00 horas.

En Lavapiés se esconden las llamadas mazmorras de Lavapiés, cinco antiguas celdas bajo el Centro Municipal de Mayores Antón Martín. El acceso es gratuito y se solicita en la recepción del centro.

También se pueden visitar gratis distintos espacios de Andén 0, como la antigua estación de Chamberí y la Nave de Motores de Pacífico. En la estación de Ópera se encuentra además el Museo de los Caños del Peral, con restos arqueológicos relacionados con el antiguo abastecimiento de agua de Madrid.

Las exposiciones que siguen en septiembre

Entre las exposiciones que todavía pueden visitarse está Madrid en construcción, 1940-1985, en El Águila, que permanece abierta gratuitamente hasta el 22 de septiembre.

En Gran Vía, La Tríada Inmortal utiliza proyecciones y sonido envolvente para acercarse a obras de El Greco, Velázquez y Goya. La experiencia dura unos 40 minutos y las entradas parten de 14,10 euros.