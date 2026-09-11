Los médicos inician una huelga indefinida el 28 de octubre mientras Mónica García arranca su campaña contra Ayuso

Los sindicatos médicos y facultativos de toda España han acordado iniciar el próximo 28 de octubre una huelga indefinida contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por Mónica García. La convocatoria llega el mismo día en que la ministra de Sanidad se había trasladado a la Asamblea, que celebra la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, para cargar desde allí contra Isabel Díaz Ayuso.

La huelga será estatal y cuenta con el respaldo conjunto de las organizaciones sindicales médicas y facultativas, que reclaman al Ministerio de Sanidad una negociación real para avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio. Los sindicatos consideran que la reforma planteada por el Gobierno no recoge las particularidades de la profesión ni responde a sus principales reivindicaciones.

La secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, ha confirmado que la movilización comenzará el 28 de octubre si antes no se produce un cambio de postura por parte del Gobierno.

"Por desgracia, llegamos a anunciar la fecha de la huelga indefinida de médicos y facultativos a nivel estatal. Si no se remedia por voluntad política y por diálogo, la fecha de la huelga será a partir del 28 de octubre", ha señalado Hernández.

En este sentido, la dirigente sindical ha defendido que la protesta pretende también proteger a los pacientes ante el deterioro de las condiciones laborales de los facultativos. "Esto es un fracaso de todos, pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes", ha afirmado.

"No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia", ha añadido Hernández, que considera que la reivindicación de los médicos es sencilla: si el colectivo queda incluido en un estatuto conjunto con el resto de profesionales sanitarios, reclama disponer de "las mismas condiciones que todas las demás categorías".

El principal conflicto se encuentra en que los médicos rechazan que sus condiciones queden reguladas dentro del mismo marco sin un ámbito específico de negociación. Hernández ha denunciado que el proyecto negociado por los sindicatos generalistas y el sindicato profesional de enfermería mantiene para los facultativos "una jornada discriminatoria y una clasificación que empeora nuestras condiciones".

"Y si nuestro desempeño tiene que seguir siendo excepcional y extraordinario, queremos que eso se negocie con nosotros a través de un estatuto médico y facultativo", ha reclamado.

La secretaria general de AMYTS ha señalado además que las responsabilidades están repartidas entre las distintas administraciones: "El ministerio coloca el marco, las comunidades lo desarrollan". A su juicio, el Sistema Nacional de Salud no puede seguir sosteniéndose sobre "la sobrecarga y el malestar de médicos y facultativos".

Mónica García carga contra Ayuso

El anuncio de la huelga coincide con la presencia de Mónica García en la Asamblea de Madrid, donde la ministra ha aprovechado su intervención ante los medios para volver a cargar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García ha asegurado que entiende que Ayuso apoyará el Estatuto Marco después de que la presidenta haya planteado durante el Debate sobre el Estado de la Región acabar con las guardias de 24 horas de los sanitarios.

La ministra ha reprochado a Ayuso que no haya planteado antes esta medida pese a tener las competencias sanitarias en la Comunidad de Madrid: "En 23 años nadie ha puesto encima de la mesa la eliminación de las guardias de 24 horas. Me parece bastante ofensivo que quien tiene las competencias para hacerlo, ni lo haya mencionado ni lo haya hecho en 23 años", ha afirmado García.

La ministra ha defendido que el Estatuto Marco pretende acabar con lo que considera "un anacronismo", en referencia a las jornadas de 24 horas, y ha insistido en que la reforma es "necesaria", aunque ha reconocido que "no lo soluciona todo" y "no es suficiente".

García ha reclamado a las comunidades autónomas que refuercen las plantillas, contraten profesionales e inviertan en la sanidad pública. También ha acusado directamente a Ayuso de no querer mejorar la Sanidad pública y ha vuelto a situar a la presidenta madrileña como responsable de las condiciones laborales de los sanitarios en la región. "La señora Ayuso no quiere mejorar la Sanidad pública, lo hemos visto en los últimos siete años", ha asegurado.

Las palabras de la ministra se producen mientras el Gobierno madrileño ha anunciado nuevas mejoras en las condiciones laborales de médicos y enfermeras y trabaja para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas. Además, la Comunidad de Madrid prevé crear una Mesa Técnica de Médicos de Madrid como órgano estable de trabajo y diálogo.

Asimismo, García ha vuelto a cargar contra Ayuso por la compra del ático en Chamberí que la Comunidad de Madrid preveía utilizar como oficina temporal durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol. La ministra y líder de Más Madrid ha insistido en reclamar al Gobierno regional que desclasifique los informes que llevaron a la adquisición de la vivienda, que ha calificado como un "aticazo de lujo".

El Estatuto Marco, en el centro del conflicto

La huelga llega después de meses de enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y las principales organizaciones médicas. El Gobierno ha decidido continuar con la reforma del Estatuto Marco, a pesar de contar con el rechazo total de casi todos los colectivos y asociaciones médicas, que reclaman un estatuto específico que tenga en cuenta su formación, responsabilidad y condiciones particulares de ejercicio.

El Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el proyecto de ley impulsado por Mónica García y el texto ha iniciado ya su tramitación parlamentaria en el Congreso. A pesar de todo, el Ejecutivo sostiene que la reforma actualiza un marco laboral que lleva más de dos décadas vigente y que supone una mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios.