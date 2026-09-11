Los profesores madrileños podrán cobrar hasta 350 euros más al mes con la nueva carrera profesional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes una nueva carrera profesional horizontal para los docentes de la educación pública madrileña que permitirá incrementar sus retribuciones hasta en 350 euros mensuales. La medida busca reconocer tanto la trayectoria como la dedicación y los méritos acumulados por maestros y profesores a lo largo de su carrera.

Ayuso ha presentado esta iniciativa durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional pretende que el nuevo sistema sirva para reconocer económica y profesionalmente la labor de los docentes y, al mismo tiempo, contribuya a retener el talento y la experiencia dentro del sistema educativo madrileño.

La carrera profesional se articulará mediante un sistema de seis grados que los docentes podrán ir alcanzando de forma progresiva conforme acumulen años de servicio y méritos profesionales. Cada nivel supondrá un incremento en el reconocimiento económico asociado a la carrera.

Para determinar el acceso a los distintos grados se tendrán en cuenta diferentes aspectos de la trayectoria de los profesores. Entre ellos figurarán la formación realizada, la participación en proyectos educativos, las iniciativas de innovación desarrolladas y la asunción de responsabilidades dentro de los centros.

El grado más alto supondrá hasta 350 euros adicionales al mes en la nómina, una cantidad que será independiente de otros complementos o incentivos de productividad que ya estén establecidos. Los detalles concretos del sistema todavía deberán negociarse en la Mesa Sectorial de Educación con los representantes de los trabajadores.

Casi 69.000 docentes públicos

La Comunidad de Madrid ha vinculado el anuncio al crecimiento de su plantilla educativa. Según los datos aportados por el Ejecutivo regional, el curso 2026/27 ha comenzado con un nuevo récord de 68.899 maestros y profesores en la educación pública madrileña.

Todos ellos podrán beneficiarse de la nueva carrera profesional, aunque el sistema tendrá en cuenta la trayectoria y los méritos de cada docente para determinar el grado que le corresponda.

Ayuso ha defendido la iniciativa como una forma de incrementar el reconocimiento hacia los profesionales que desarrollan su actividad en las aulas y que, con el paso de los años, acumulan experiencia y méritos.

Durante su intervención en la Asamblea, la presidenta ha señalado que la Comunidad de Madrid "quiere seguir incrementando el reconocimiento que merecen los docentes de la región, que trabajan cada día en las aulas para formar a nuestros alumnos y desarrollan su vida laboral acumulando experiencia y méritos".