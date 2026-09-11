Muebles, vinilos y tesoros únicos: el mercadillo de Madrid que abre este fin de semana

El Recinto Ferial de Las Rozas acoge este viernes 11 y sábado 12 de septiembre el VIII Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas, una cita dedicada a las antigüedades, la decoración vintage, el coleccionismo y la almoneda. El encuentro contará con más de 150 expositores y ocupará 14.500 metros cuadrados.

Un paseo entre objetos de otras épocas

El visitante podrá encontrar piezas muy diferentes entre sí, desde mobiliario recuperado hasta pequeños objetos de colección. La propuesta incluye muebles de estilos industrial, rústico, nórdico y provenzal, además de piezas vintage y elementos destinados al jardín.

La oferta continúa con iluminación, pintura, escultura, artes decorativas y obra gráfica. También habrá artículos relacionados con la mesa, como vajillas, mantelerías, cubiertos y cristalerías.

Para los aficionados al coleccionismo, los puestos reunirán objetos tan variados como cámaras, libros, carteles, juguetes, discos de vinilo, relojes, abanicos y plumas, además de piezas de militaria, bisutería y complementos.

La variedad permite encontrar tanto objetos decorativos como artículos vinculados a aficiones concretas o piezas destinadas a completar colecciones.

Un desembalaje al estilo europeo

El formato mantiene una de las características propias de los grandes desembalajes profesionales: los vendedores presentan sus mercancías directamente desde sus vehículos.

La disposición busca recrear el funcionamiento de estos mercados europeos, en los que diferentes profesionales concentran en un mismo espacio piezas de procedencias y épocas diversas.

En esta edición participan comerciantes de España, Francia, Alemania y Portugal, con una selección que combina mobiliario, decoración y objetos de pequeño formato.

El encuentro está dirigido especialmente a coleccionistas, decoradores, interioristas, anticuarios y personas interesadas en el diseño y los objetos con historia, aunque la entrada está abierta al público.

Una lanzadera funcionará el sábado

La organización incorpora este año un servicio de transporte para facilitar el acceso al recinto. El sábado habrá un autocar lanzadera entre Pinar de Las Rozas y el Recinto Ferial de Las Rozas, con parada en el acceso sur.

El servicio estará operativo de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Las salidas y llegadas se realizarán desde Pinar de Las Rozas y el recinto ferial.

Además, el espacio contará con una zona de food trucks y bar para los visitantes que quieran comer o tomar algo durante la jornada.

Horarios y precio de la entrada

El VIII Gran Desembalaje de Madrid-Las Rozas abrirá sus puertas el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, de 10:30 a 20:30 horas.

La entrada al recinto tiene un precio de 2 euros. La cita se celebra en el Recinto Ferial de Las Rozas, donde se distribuirán los puestos de los participantes durante las dos jornadas.

El evento ofrece así una oportunidad para recorrer en un mismo espacio una amplia selección de muebles, objetos decorativos y piezas de coleccionismo procedentes de distintos mercados europeos.