La vivienda se soluciona con más vivienda

Hay jóvenes formados, trabajando y ahorrando que se encuentran con una realidad: la distancia entre su salario y el precio de acceso a una vivienda. Y no es cuestión de edad. Para muchas familias, cambiar de casa también se ha convertido en un imposible.

Desde luego que no necesitan que ningún político les explique que el problema existe. Necesitan que los políticos se ocupen de solucionarlo. Y aquí es donde entra en juego la política de vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Madrid lidera la construcción de vivienda protegida. El 40% de la vivienda protegida del total de España se construye aquí, en la Comunidad de Madrid. No es casualidad. Es el resultado de una política útil que lleva años apostando por aumentar la oferta y facilitar el acceso.

Las nuevas medidas anunciadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región parten de una idea tan básica como incómoda para algunos: la vivienda se soluciona con vivienda. A nadie se le escapa que Madrid, además de su población, tiene una fuerte presión de demanda por ser región capital, por ser un polo de atracción de empresas, empleo, estudiantes. Talento. Miles de personas buscan nuevas oportunidades cada año en Madrid.

Eso es una enorme oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Para eso, nace el Plan Vive Sanitario, el Plan Vive para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Plan Vive Universitario. Una puerta de entrada a Madrid para jóvenes estudiantes y profesionales que quieran ser un madrileño más. Además se mantiene una herramienta fundamental para quienes quieren comprar como Mi Primera Vivienda, que permite cubrir mediante avales hasta el 100% de la hipoteca, incluyendo obra nueva, y que ahora se amplía hasta los 50 años de edad.

Los madrileños ya conocen el Plan Vive. A las 14.000 viviendas iniciales se suman 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible. De ellas, 600 estarán destinadas a las personas más vulnerables de nuestra región a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS).

Todas las acciones y medidas marcan una dirección: construir, movilizar, rehabilitar, agilizar trámites y quitar burocracia. Todo responde a las siguientes preguntas: ¿cuánto suelo tenemos? ¿Cuánto tardamos en construir? ¿Cuántas viviendas protegidas podemos levantar? ¿Cuántas trabas administrativas podemos eliminar? Esas son las preguntas que importan y las que podemos responder. La Comunidad de Madrid no va a prometer a los madrileños lo que no puede cumplir. No va a prometer 184.000 viviendas como el Gobierno para decir a los ocho años que la vivienda es un derecho y aportar la irrisoria cifra de 800 viviendas para 50 millones de habitantes.

Si la vivienda ha pasado del puesto 16 al principal problema de los españoles, ¿por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva años sin construir las viviendas que necesita? Por cierto, de esas 800 viviendas del Gobierno Central, cero están en la Comunidad de Madrid.

Conviene recordar algo: ningún propietario puede alquilar una vivienda que no existe y ningún joven puede acceder a una vivienda que no se ha construido. La solución no pasa por prohibir, intervenir y señalar al propietario, a los promotores o al mercado. Probablemente lo que propone Madrid es lo más difícil: construir, construir y construir. Porque construir vivienda requiere suelo, inversión, planificación, seguridad jurídica y años de trabajo. Es menos efectista que un titular, pero mucho más útil para quien está buscando casa.

El objetivo está claro: facilitar el acceso a la vivienda a más de 480.000 personas y sentar las bases para desarrollar 280.000 viviendas en los próximos 15 años.

Detrás de cada vivienda hay algo más que ladrillo. Estás tú: un joven que quiere emanciparse. Vosotros: una pareja que quiere formar una familia. Tú, que has estudiado en Madrid y quieres trabajar y construir aquí tu proyecto de vida. O tu familia, que crece y necesita una casa más grande. Detrás de cada vivienda hay un proyecto de vida.

Mientras unos buscan culpables, el Partido Popular de Madrid construye oportunidades y familias. En Madrid y para España.