El Debate sobre el estado de la región —el último de la legislatura— sirvió en esta ocasión para dar el pistoletazo de salida a una campaña electoral que durará, en el caso de Madrid, la friolera de ocho meses. Un otoño, un largo invierno y una primavera en los que la izquierda buscará revertir su situación, que se prolonga ya más de 30 años.

¿Y cómo pretende hacerlo esta vez? Utilizando el mismo método. Esto es, elevando la tensión y la bronca política. Lo único que cambia es el asunto de fondo. Desde hace casi dos meses, el ático adquirido por la Comunidad de Madrid ocupa un protagonismo total, aprovechando también la opacidad que ha existido hasta la fecha en torno a la operación, así como las distintas versiones ofrecidas. El ático es, pues, la gran baza electoral del PSOE y Más Madrid.

Todo ello volvió a quedar de manifiesto esta semana. "Sea valiente, desclasifique los papeles del ático", espetó Manuela Bergerot, utilizando la misma jerga que la empleada con los documentos policiales y del CNI en Ceuta. La hasta ahora portavoz de Más Madrid fue en esta ocasión un paso más allá y, si durante estos años había bordeado el límite utilizando palabras gruesas contra la presidenta, este viernes terminó por cruzar el Rubicón y le imputó un delito, amparándose en su inmunidad parlamentaria. "¡Es usted una corrupta!".

Isabel Díaz Ayuso pasó al ataque. "¿Saben, por ejemplo, quién sí quería tener una vivienda con uso residencial y, además, estaba muy interesado en ello? El señor Illa. Una residencia palacete de 2.000 a 2.500 metros cuadrados, según la petición del Gobierno de la Generalidad. Seis plazas de garaje, 33 millones de euros estaba buscando invertir de dinero público que se paga desde Madrid para que el señor Illa, cuando viniera al país vecino, es decir, Madrid, capital del Reino de España, él, pues, pudiera estar tan a gusto", espetó.

"12 ministros y la presidenta del Congreso tienen vivienda oficial sufragada por el Estado. Pero hay muchos áticos, ¿eh? El de Óscar Puente y Ana Redondo: 270 y 239 metros cuadrados entre el Paseo del Prado y el Congreso de los Diputados. ¡Nada! Zonas humildes, ya saben, barrios populares de la izquierda. Pero es que encima, mientras ellos están así, resulta que tienen, uno, seis inmuebles, cuatro casas y dos garajes y la otra tres. Si ya tienen tanto patrimonio, ¿para qué intentan vivir del sueldo y del patrimonio que pagan todos los españoles?", lanzó la presidenta para exponer las contradicciones de una izquierda a la que solo le preocupa su vivienda.

También mencionó "el chalé de lujo al que se mudó Zapatero en Aravaca tras interceder ante Maduro con Air Europa, que lo vendió en cuanto la UCO le sacó en un informe; el chalet donde el testaferro de Zapatero creó la sociedad que después cobró de Plus Ultra; los cuatro pisos comprados con el dinero procedente de los negocios del suegro de Sánchez, incluida la vivienda de Pozuelo de Alarcón o un apartamento en Almería; los 10 millones de patrimonio inmobiliario del expresidente de la SEPI, que está investigado por corrupción; el chalet de lujo de la trama de Aldama en Cádiz para Ábalos; el ático de Cerdán en Chamberí; los 8 pisos pagados por una constructora que Koldo le ofreció a Cerdán; el piso de lujo de Jessica, eso sí es un ascensor social; los pisos de Koldo en Benidorm; el chalet de El Viso donde iban a esconder a Delcy para que se reuniera con Sánchez; pisos francos por todo Madrid de los fontaneros del PSOE; el alquiler de MUFACE a precio de saldo que está disfrutando todavía la familia de Begoña Gómez; el chalé de 1,2 millones de euros en Torrelodones de Escrivá, el gobernador del Banco de España, que no ocultó en su declaración de bienes".

"Yo defiendo que todo el mundo tenga propiedades, que todo el mundo prospere, que cada vez la gente crezca más. Lo que no vale es que crezca la izquierda y que luego los culpables sean otros", afirmó Ayuso, que quiso dejar claro que jamás ha vivido en un ático.

La presidenta @IdiazAyuso enumera el crecimiento de las propiedades inmobiliarias de la izquierda en España. No vale decir después que los culpables son otros.#DERMadrid2026 pic.twitter.com/BC76IlwN8J — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 11, 2026

Más allá de esto, Ayuso aseguró con rotundidad que esa vivienda no era para ella y que buscaba casa tiempo antes de que El País publicara la noticia sobre el ático. "Si quisiera una vivienda para mí, si fuera así, tendría derecho", dijo, recordando que muchas autonomías tienen a disposición de sus presidentes residencias oficiales.

"Nunca he vivido en un ático, ¡mentirosos!", espetó a la oposición. "He demostrado con documentos que he buscado una casa antes de que saliera esa patraña de campaña que han montado. Es más, les puedo retar a que, si yo he mentido, dimito y, si han mentido ustedes, dimitan de una vez. ¡Mentirosos! Me he buscado yo mi casa con una inmobiliaria y me la estoy pagando yo, como he hecho 20 años. Mis viajes me los he pagado yo. A mí nadie me ha regalado una tesis como a su jefe ni ningún título como a su mujer", se revolvió la presidenta.

Esta actitud de la líder autonómica anticiparía lo que Alfonso Serrano, diputado popular y mano derecha de Ayuso, avisaría después: "Este grupo —en referencia al PP de Madrid— no se va a achantar frente a sus ataques". "Este es el último Debate del estado de la región en esta legislatura, pero también, como portavoces, es el último debate de toda su vida política", remarcó para finalizar Ayuso, mirando a Bergerot y a la socialista Mar Espinar, ninguna de las cuales será cabeza de lista de sus respectivos partidos.