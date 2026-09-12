Ayuso y Almeida socorren a un espectador a su llegada a Madring

Segunda jornada del Gran Premio de España, definitiva en lo deportivo ya que se celebra la clasificación que debe conformar la parrilla para la carrera del domingo, y en la que se espera un lleno absoluto en el circuito de Madring. Gradas llenas y zona de paddock a pleno rendimiento con la llegada de VIP, así como las primeras autoridades públicas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida han visitado esta mañana por primera vez, desde que se iniciara la competición en pista, las instalaciones del paddock donde se encuentran los garajes de los equipos y las zonas de hospitality de las distintas escuderías.

La presidenta y el alcalde llegaban al paddock montados en sendos carritos de los que permiten los movimientos internos por el circuito, uno de ellos el de la presidenta conducido por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos. Una comitiva que apenas había recorrido unos metros se vio obligada a parar por el accidente sufrido por un aficionado VIP en medio del paddock. Tanto Ayuso como Martínez Almeida no dudaron en bajar del carrito para interesarse e incluso ayudar en la asistencia al accidentado hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Aunque a ambos se les espera también mañana para la celebración del GP de España a la que también asistirá el rey Felipe VI ambos dirigentes madrileños han querido acudir para conocer cómo está transcurriendo la celebración del gran premio y palpar de cerca el gran ambiente de fiesta que se están viviendo en Madring. De hecho, el propio alcalde reconocía que, de momento, no sólo se están cubriendo las expectativas sino que se están superando demostrando la gran capacidad de gestión y promoción de Madrid.