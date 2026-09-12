Más de 25.000 aficionados acuden en Metro al circuito de Madring en la segunda jornada del Gran Premio de España

La red de Metro de Madrid ha transportado a más de 25.000 aficionados este sábado hasta el circuito de Madring, ubicado en el recinto de Ifema, durante la segunda jornada del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Con esta cifra, el acumulado de viajeros que ha utilizado el suburbano para acudir al evento en los dos primeros días de competición supera ya las 46.000 personas, según los datos facilitados por el Gobierno regional.

🚇 Más de 25.000 aficionados escogieron Metro para desplazarse a la segunda jornada del Gran Premio de España de @F1, consolidándolo como una de las principales opciones de acceso al circuito. 🎯 La estación de Feria de Madrid volvió a liderar la afluencia de viajeros, con más… pic.twitter.com/Nk3yKD7noM — Metro de Madrid (@metro_madrid) September 12, 2026

La Línea 8 lidera la afluencia de espectadores

La estación de Feria de Madrid, situada en la Línea 8 y a tan solo cien metros del trazado del circuito, ha vuelto a registrar el mayor volumen de tránsito de pasajeros de la jornada. Le han seguido en afluencia los nodos de Mar de Cristal —que conecta las líneas 4 y 8— y la estación de Canillas (Línea 4).

Desde la Comunidad de Madrid se ha destacado la eficiencia de la infraestructura pública para gestionar el flujo de asistentes a eventos de gran magnitud de forma rápida, cómoda y segura.

Dispositivo especial de refuerzo de hasta un 250%

Con el fin de absorber el notable incremento en la demanda de viajeros prevista para todo el fin de semana del Gran Premio, la compañía ha activado un plan especial de transporte.

🏁 ¡Arranca la segunda jornada del gran acontecimiento deportivo del año en Madrid! 🚇 Más de 96.000 personas van a utilizar Metro para asistir durante toda la competición al Gran Premio de España de @f1. Si eres una de ellas, recuerda: 🗺️ Hemos editado un plano especial con el… pic.twitter.com/kYAUhdxDvo — Metro de Madrid (@metro_madrid) September 12, 2026

Este operativo incluye refuerzos de servicio de hasta un 250% en las líneas 8, 4 y 5, concentrando la mayor frecuencia de trenes en las horas de máxima afluencia a la competición.