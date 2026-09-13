Muere en Parla un joven de 24 años por una puñalada en el cuello y su amigo resulta herido de gravedad

Un joven de 24 años ha muerto en Parla después de sufrir una herida incisa en el cuello durante una agresión. Otro varón, también de 24 años y amigo de la víctima, ha resultado herido de gravedad tras recibir una cuchillada en el tórax.

Los hechos han ocurrido en la madrugada del sábado al domingo en la esquina de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena. Exactamente, el aviso ha llegado al Centro de Emergencias 112 a las 6:35 horas, lo que ha movilizado hasta el lugar a la Policía Nacional y a los sanitarios del Summa 112.

Cuando los equipos de emergencia han llegado, se han encontrado al joven de 24 años en parada cardiorrespiratoria y con una herida incisa en el cuello. Los sanitarios han comenzado de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, que se han prolongado durante unos 40 minutos. Finalmente, no han podido revertir la parada y han confirmado su fallecimiento.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento a primera hora de esta mañana de un hombre en #Parla tras una agresión. También ha trasladado a una segunda víctima con pronóstico potencialmente grave. @policia se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. pic.twitter.com/Qfzdq2KKix — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 13, 2026

La agresión también ha dejado a otro joven herido. Se trata de un amigo del fallecido, igualmente de 24 años, que presenta una herida de arma blanca en la parte baja del pulmón izquierdo. El Summa 112 lo ha trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha ingresado como potencialmente grave.

La escena ha reunido también a familiares y amigos del joven fallecido. Ante la situación, el Summa 112 ha desplazado al lugar a su psicólogo de guardia para prestarles atención.

Mientras los servicios sanitarios atendían a las víctimas, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes trabajan ahora para esclarecer las circunstancias de las agresiones.