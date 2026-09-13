El innovador proyecto de Madrid para que personas con discapacidad intelectual vivan solas: "Me ha cambiado la vida"

La independencia que para muchos comienza al salir de casa, encontrar un trabajo o aprender a organizarse solo, también puede convertirse en un reto para las personas con discapacidad intelectual. En Madrid, cuatro personas han comenzado a dar ese paso en Manoteras, la primera vivienda de autonomía de gestión íntegramente pública de la Comunidad de Madrid.

El inmueble abrió sus puertas el pasado mes de mayo y cuenta con ocho plazas, aunque por el momento son cuatro sus residentes. Todos ellos tienen empleo gracias al Proyecto de Empleabilidad de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y comparten una casa en la que aprenden a tomar sus propias decisiones, organizar las tareas y convivir.

Para Emilio, de 44 años, el cambio ha sido especialmente significativo. "Soy más independiente y ya no creo que mis padres me estén mandando ahora en mi vida", explica. Los fines de semana continúa viendo a su familia, pero ahora siente que tiene un espacio propio y que las decisiones sobre su día a día también le pertenecen. "Estoy muy feliz", resume.

Una casa en la que aprender a decidir

La vivienda no funciona como una residencia tradicional. Los educadores acompañan a los usuarios, pero su objetivo es que sean ellos quienes vayan asumiendo progresivamente las responsabilidades de la vida cotidiana.

Faustino Arroyo, uno de los educadores del centro, explica que su función consiste precisamente en servir de apoyo. "Mi función es acompañarles en su día a día, la convivencia y los conflictos que puedan tener para promocionar su autonomía", señala.

El reparto de las tareas domésticas.

Entre las tareas que realizan están hacer la compra, preparar la comida, organizar los horarios o planificar los recursos económicos. También se trabaja el ocio y el uso de los recursos del barrio, con actividades en instalaciones de Hortaleza como el polideportivo.

"Al final son ellos los que toman responsabilidades y toman sus propias decisiones", explica Faustino. Una parte fundamental del aprendizaje consiste también en permitirles equivocarse. "Les dejamos equivocarse, porque es parte del aprendizaje, y también aciertan, obviamente", apunta. La idea es que los cuatro residentes no solo aprendan a vivir de forma más autónoma, sino que construyan su propio proyecto de vida.

"Me ha cambiado la vida"

Miguel también habla de un antes y un después desde que llegó a Manoteras. Antes vivía con su padre. Ahora tiene su propia habitación, participa en las tareas de la casa y organiza junto al resto de compañeros buena parte de su día a día.

"Me ha cambiado la vida psíquicamente. Ha sido una experiencia para mí", cuenta. Cuando se le pregunta qué ha notado desde que llegó, lo resume en una palabra: "Más libre".

Su rutina incluye tareas domésticas como limpiar su habitación o el baño y ayudar en la cocina. Los cuatro residentes cuentan además con un panel en la cocina en el que organizan las tareas que corresponden a cada uno.

También hacen juntos la compra y deciden qué van a comer con el apoyo de los monitores. "La mayoría del tiempo los cuatro", explica Miguel. La convivencia, al menos durante estos primeros meses, está funcionando. "Bien, perfecto, muy bien", responde cuando se le pregunta por su relación con los demás.

Aitana, la más joven

Entre los residentes está Aitana, de 21 años, la más joven del piso. Su llegada a Manoteras también supuso un cambio importante después de haber vivido en un centro. "Me ha cambiado mucho la vida porque ahora tengo más libertad", explica. Allí está aprendiendo cuestiones cotidianas como cocinar y también a relacionarse con sus compañeros y amigos.

Su día comienza como el de cualquier joven: se levanta, se viste, desayuna y después se marcha a trabajar. Tiene empleo tres días a la semana y, cuando termina, continúa con sus actividades antes de regresar a casa.

La vida en Manoteras también le ha permitido mantener sus relaciones sociales. Sale con amigos y conserva el contacto con compañeros que ya conocía de antes. Además, participa en talleres de pintura, cerámica, textil y actividades deportivas.

Y, como cualquier joven de 21 años, también tiene sus aficiones. La suya es clara: el fútbol. Es del Barcelona y reconoce que uno de sus deseos es poder acudir algún día a un partido.

Cuatro educadores

Los cuatro residentes cuentan con el acompañamiento diario de un equipo de educadores. "Nosotros les damos un apoyo y ellos son los que toman las decisiones", explica Faustino. El objetivo es que desarrollen habilidades y destrezas y que ese aprendizaje les permita ganar autonomía también fuera de la vivienda.

Los educadores trabajan además para que la casa se convierta en un espacio de convivencia. Los cuatro usuarios han ido creando un vínculo entre ellos y, según Faustino, el proyecto está funcionando bien durante estos primeros meses.

El reparto de las tareas domésticas.

Manoteras dispone de ocho plazas, aunque actualmente solo están ocupadas cuatro. La Comunidad de Madrid asegura que estudiará la ampliación de este tipo de recursos en función de las necesidades y de las posibilidades de poner en marcha nuevas viviendas en edificios o pisos de patrimonio público.

La vivienda cuenta con 274 metros cuadrados, cuatro habitaciones individuales, dos dobles, salón, cocina, baños y una zona exterior ajardinada. Además, es completamente accesible y dispone de ascensor y baños adaptados.

La fachada de la primera vivienda pública de la Agencia Madrileña de Atención Social.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha defendido que este tipo de recursos permiten a las personas con discapacidad desarrollar su propio proyecto de vida y tomar decisiones sobre su ocio, su formación y su día a día. "Estos proyectos cambian sus vidas porque fomentan su autonomía", afirmó.

En Manoteras, esa autonomía no se queda en un concepto abstracto. Tiene nombres y apellidos: Emilio, que ya no quiere que sus padres decidan por él; Miguel, que dice sentirse "más libre"; y Aitana, que a sus 21 años está aprendiendo a cocinar, trabajar y organizar su propia vida.