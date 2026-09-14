Almeida responde al "opinador" Óscar Puente por sus críticas al Madring: "Sabe más de F1 que de trenes"

José Luis Martínez-Almeida ha considerado que la valoración que el "opinador" Óscar Puente ha hecho del Gran Premio de España celebrado este fin de semana en Madrid está "fundadamente equivocada".

Puente escribía este pasado domingo en X que, "sin entrar en polémicas políticas", el Madring había sido "un auténtico truño". El ministro lo llegó a comparar con "un Mónaco 2 pero más rápido" y describió la carrera como un "trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia".

Preguntado por estas palabras en el desayuno-coloquio que ha protagonizado este lunes en el Club Siglo XXI, el alcalde de Madrid ha señalado que el ministro "sabe más de F1 que de trenes, para que nos hagamos una idea". "No ha sido un truño precisamente, lo que debería saber es más de trenes que de F1", ha considerado Almeida.

Almeida ha cuestionado también la expresión "desafortunada" de Puente, a pesar de que nos tenga "acostumbrados" a esa manera de expresarse en redes sociales. "Algunos creemos que le pagamos para ser ministro, pero se ha convertido en un opinador", ha advertido el edil, que más tarde ha añadido que "cualquier persona con un mínimo de decencia no actuaría como lo hace con carácter general y especialmente en X".

Sin entrar en polémicas políticas el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar. Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por… https://t.co/N8R0METPk3 — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 13, 2026

También el alcalde ha aprovechado lo del "trenecito" para llevar la crítica al terreno de los Cercanías y señalar: "A los madrileños nos gustaría ir en el trenecito de Cercanías en tiempo y hora".

En su respuesta, Almeida ha mencionado incluso el accidente de Adamuz que dejó 46 muertos el pasado mes de enero. "A las familias les hubiera gustado que hubiera explicado ya cuáles son las causas del accidente", ha aseverado, desatando el aplauso de los presentes. "Pero nos hemos acostumbrado a que en el sanchismo quien triunfa es quien mejor se mueve en el lodo, en el barro, y hay que reconocer que Puente es casi imbatible cuando estamos hablando de moverse en el lodo y de agitar el barro", ha lamentado a su vez.

Después de lo del "truño", Puente ha vuelto a pronunciarse este lunes sobre el circuito madrileño. Lo ha hecho en reacción a una información que asegura que Madring plantea modificar de cara al próximo año las curvas para convertirlas en puntos de adelantamiento. "Para qué tocarlo, si los fachas dicen que es el mejor circuito del mundo y que criticamos por envidia y por manía a Ayuso. No entiendo", ha ironizado el ministro en X.

Qué raro, pero si los fachas dicen que los que decimos eso no entendemos de F1 y que lo decimos porque tenemos manía a Ayuso. https://t.co/b5hTiYVoo4 — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 14, 2026

"Como no son capaces de ensuciar el éxito de Madrid y lo han intentado por tierra, mar y aire, tiene que tirar este tuit a ver si de esta manera tiene sus quince segundos de gloria", ha considerado Almeida sobre este tipo de mensajes.

Durante su intervención, el alcalde ha hablado además la ausencia de ministros del Gobierno en el Gran Premio. Para Almeida, es una "falta de respeto" hacia la capital y hacia los madrileños. "También había votantes suyos, estoy seguro", ha señalado, antes de acusar al Gobierno de actuar únicamente "en clave electoral".