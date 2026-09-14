Almeida vuelve a plantear el "reto" de los Juegos Olímpicos: "El COI está casi más interesado que Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a señalar este lunes que la capital se planteará el "reto" de presentar una nueva candidatura para organizar unos Juegos Olímpicos y ha asegurado que existe interés del Comité Olímpico Internacional (COI) en que la ciudad acoja la competición.

Almeida ha realizado estas declaraciones durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, en Madrid, al ser preguntado por la posibilidad de recuperar la aspiración olímpica de la capital después de la celebración del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

Madrid volverá a estudiar la candidatura

"Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos", ha afirmado el alcalde. A su juicio, la capital "está preparada" para afrontar esa posibilidad.

Almeida ha señalado que Madrid tiene capacidad para organizar el evento y ha avanzado que el Ayuntamiento tendrá que tomar decisiones al respecto. "Esta es una ciudad que tiene esa capacidad y estoy seguro de que el reto nos lo vamos a plantear y vamos a tener que tomar decisiones", ha indicado.

El alcalde ha vinculado esta posibilidad a la capacidad de la ciudad para organizar grandes acontecimientos y ha defendido que una eventual candidatura debe abordarse bajo unas condiciones concretas.

Consenso institucional y apoyo ciudadano

Almeida ha situado como primera condición la necesidad de alcanzar un "consenso y acuerdo institucional" antes de presentar una candidatura. También ha considerado necesario acreditar que existe una mayoría amplia de madrileños partidaria de que la ciudad vuelva a intentar organizar los Juegos Olímpicos.

El regidor ha señalado además que el proceso no debe afrontarse "desde la certeza", aunque sí desde la confianza en que Madrid dispone de posibilidades reales de conseguir la designación.

En este sentido, ha advertido de que la ciudad no puede repetir el resultado de sus anteriores candidaturas. "Lo que no nos podemos permitir es que nos pase lo que ocurrió en las tres candidaturas anteriores", ha señalado.

Madrid ya optó a organizar los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020, pero en las tres ocasiones la candidatura fue descartada. Londres obtuvo los Juegos de 2012, Río de Janeiro los de 2016 y Tokio los de 2020.

El recuerdo de la candidatura de 2020

Almeida se ha referido especialmente al desenlace de la candidatura de Madrid 2020, que quedó eliminada en la primera ronda de votación celebrada en Buenos Aires en 2013.

La capital española empató con Estambul y quedó fuera tras el desempate, mientras que Tokio terminó siendo elegida como sede de los Juegos. El alcalde ha recordado aquel episodio para reclamar que una futura candidatura se plantee con garantías suficientes.

"No les podemos volver a decir a los madrileños que va a pasar lo de Buenos Aires, que éramos la mejor candidatura con diferencia y caímos en la primera votación frente a Estambul", ha afirmado.

Por ello, el alcalde ha insistido en que Madrid deberá analizar las condiciones de una eventual candidatura antes de tomar una decisión definitiva y contar con el respaldo institucional y ciudadano necesario.

La negativa del Gobierno

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha insistido en que la coordinación entre las distintas administraciones sería una condición necesaria para plantear una candidatura olímpica.De Paco ha insistido en que la coordinación entre las distintas administraciones sería una condición necesaria para plantear una candidatura olímpica. "No podemos ni siquiera empezar a plantearlo mientras el Gobierno central no esté dispuesto a pensar en Madrid", ha señalado.

El consejero ha puesto como ejemplo el proceso previo al Mundial de fútbol de 2030 y la posición que, según ha afirmado, mantuvo el Ejecutivo. "Antes solo fueron problemas y la creación de muros para ese grandísimo evento", ha asegurado.

A su juicio, la experiencia del Mundial demuestra la necesidad de que exista colaboración institucional desde el inicio. "Madrid se merece unos Juegos Olímpicos", ha reiterado De Paco, que considera "imposible" comenzar a trabajar en una candidatura mientras no exista esa coordinación con el Gobierno central.