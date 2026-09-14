Ayuso acusa al Gobierno de intentar "deslucir" el GP de España: "Todo lo que le venga bien a Madrid, lo odian"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el éxito del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madrid y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar de "deslucir constantemente" una cita que, según ha recalcado, es "el Gran Premio de todos los españoles".

Antes de asistir al encuentro informativo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, organizado por el Club Siglo XXI, Ayuso ha destacado la imagen que la capital ha proyectado durante la celebración del Gran Premio ante los ojos del mundo. "Se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos", ha señalado.

La presidenta madrileña ha puesto el foco especialmente en la capacidad de la ciudad para acoger un acontecimiento internacional de estas dimensiones. Según ha explicado, los asistentes han podido desplazarse "al centro de la ciudad en 15 minutos", además de contar con la proximidad del aeropuerto y con la colaboración de numerosos ciudadanos para que el evento se desarrollara con normalidad.

"Estamos encantados con el resultado de este primer Gran Premio de España de Fórmula 1", ha afirmado Ayuso, que ha reivindicado que Madrid forme parte de los grandes circuitos internacionales. "Eso siempre es bueno para todos", ha añadido.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha cargado contra la actitud del Ejecutivo central durante la celebración. A su juicio, el Gobierno "no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1", pese a tratarse, ha insistido, del Gran Premio de España.

"No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se haya molestado en acercarse", ha criticado. Ayuso ha acusado al Ejecutivo de centrarse en "buscarle siempre los fallos, los peros, a ver si se hundía", y ha comparado esta actitud con la que, en su opinión, mantuvo durante la Vuelta Ciclista a España.

La presidenta madrileña ha atribuido esta posición a que la competición se celebra en la capital. "Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian", ha sentenciado.

En este sentido, ha considerado que la presencia de algún representante del Ejecutivo en el evento habría sido "un detalle". "Que ni siquiera hayan disimulado yendo uno de 22, que anda que no hay ministerios", ha ironizado, en referencia al número de departamentos del Gobierno.

Críticas a Puente

Ayuso también se ha referido al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de sus críticas relacionadas con el trazado de la Fórmula 1 en Madrid. La presidenta regional ha evitado entrar en cuestiones técnicas y ha respondido con ironía a las observaciones del ministro.

"Yo creo que teniendo en cuenta el ministro de Transportes que tenemos, que no se ocupa de lo suyo como para saber también de trazados de Fórmula 1, yo desde luego ahí no me meto", ha afirmado. "Pero si él es tan listo, pues nada, que le fiche la Fórmula 1 para hundirla", ha rematado Ayuso.