Cortada la Línea 9 de Metro de Madrid entre Sainz de Baranda y Puerta de Arganda durante horas

Metro de Madrid mantiene interrumpida la circulación de la Línea 9 entre Sainz de Baranda y Puerta de Arganda por una incidencia con un vehículo nocturno de mantenimiento mientras el resto de la línea funciona con normalidad. La información fue comunicada por Metro de Madrid a primera hora de este lunes a través de la red social X.

La avería se produjo de madrugada entre las estaciones de Pavones y Valdebernardo, cuando el vehículo de mantenimiento quedó afectado en las vías. Fuentes de Metro de Madrid han explicado a Europa Press que el vehículo está siendo retirado. Las maniobras necesarias para sacarlo de las vías obligan a mantener cerrado el tramo afectado.

🔴 Circulación interrumpida en L9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos, por causas técnicas. Tiempo estimado de solución más de 2 horas. 🚌 El autobús 71 de la EMT realiza ese trayecto. — Metro de Madrid (@metro_madrid) September 14, 2026

Por este motivo, las estaciones comprendidas entre Sainz de Baranda y Puerta de Arganda no llegaron a abrir al público a la hora habitual de inicio del servicio, las 6:00 horas.

Quince estaciones afectadas

La interrupción afecta a 10 estaciones: Sainz de Baranda, Ibiza, Estrella, Artilleros, Vinateros, Pavones, Valdebernardo, Vicálvaro, San Cipriano, Puerta de Arganda.

Metro de Madrid informó inicialmente de la suspensión por "causas técnicas" y posteriormente precisó el origen de la incidencia. Los tramos norte y oeste de la Línea 9 funcionan con normalidad, al igual que el resto de la red de Metro de Madrid.

Metro de Madrid ha señalado que el tiempo estimado para solucionar la incidencia era de más de dos horas. Como alternativa para los viajeros afectados, el autobús 71 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) realiza el trayecto afectado.