El Niño Jesús estrena la primera unidad integral contra la leucemia infantil del país

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil del país. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sido la encargada de presentar este nuevo recurso de la sanidad pública, cuyo objetivo primordial es generar un mayor conocimiento sobre la enfermedad, así como personalizar y perfeccionar los tratamientos oncológicos que reciben los pacientes.

"Cambia por completo el paradigma de la investigación de esta patología: desde antes de que aparezca, en la fase de su diagnóstico, tratamiento y hasta que se supera, lo que supone un antes y un después en la lucha contra la enfermedad", ha afirmado Matute durante su intervención. Con la creación de Unileu, los menores contarán con un equipo clínico del máximo nivel y con un análisis profundo de la biología del cáncer que padecen.

Toda la información obtenida se volcará en un gran repositorio centralizado o data lake al que tendrán acceso directo investigadores y médicos de diversos hospitales nacionales e internacionales. De este modo, los facultativos tendrán a su alcance los datos generados en la práctica clínica diaria y el escrutinio pormenorizado de las muestras de cada niño y adolescente en el laboratorio, lo que facilita un abordaje de la patología de forma coordinada, completa y multidisciplinar.

Las nuevas iniciativas

Las nuevas instalaciones se erigen como un centro estratégico de innovación terapéutica a nivel nacional. En su seno se desarrollarán proyectos pioneros como Cunina, enfocado en la prevención, o ReALLNet, una red nacional sobre las recaídas. Asimismo, el recinto madrileño centralizará la mitad de las pruebas necesarias para la aplicación del protocolo europeo ALLTogether de centros de toda España y en los próximos años se irán sumando nuevas iniciativas en colaboración con grupos del exterior.

Para hacer realidad este proyecto, el centro hospitalario ha suscrito un acuerdo con la Fundación Unoentrecienmil, entidad que aportará la suma de dos millones de euros a lo largo de los próximos cinco años. Cabe recordar que se trata del tumor pediátrico más frecuente, con cerca de 380 diagnósticos anuales en pacientes menores de veinte años, aunque, gracias a los avances científicos, el porcentaje de supervivencia se sitúa en la actualidad en el 87%.

Este centro médico es el que más casos trata en todo el territorio nacional y lidera la cifra de trasplantes de médula ósea en población pediátrica. Además, fue el primero de titularidad pública en adquirir la categoría de centro europeo cualificado para administrar la terapia con medicamentos CAR-T en este tipo de pacientes, consolidándose como la institución que más ensayos clínicos oncológicos realiza en la sanidad pública española.