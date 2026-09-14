Hallan agonizando a una anciana de 88 años y a su marido ahorcado en su vivienda de San Sebastián de los Reyes

La Policía Nacional investiga la muerte a golpes, presuntamente a manos de su cónyuge, de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes. Su marido también fue encontrado muerto en la misma vivienda.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre. La anciana fue localizada agonizando en el domicilio y terminó falleciendo a causa de las heridas, mientras que el hombre presentaba señales compatibles con un posible suicidio.

Fue una cuidadora del matrimonio quién encontró la pasada semana al hombre sin vida y a la anciana gravemente herida en su dormitorio, que fue trasladada al hospital. Según ABC, la víctima presentaba fuertes golpes en la cabeza y en los brazos, que podrían ser de haber tratado de defenderse.

La mujer no pudo superar las lesiones y falleció posteriormente. El marido, por su parte, había aparecido muerto en la vivienda con signos compatibles con un posible suicidio. Según el mencionado diario, el anciano, de 90 años, utilizó una cuerda para ahorcarse.

Este lunes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que el caso constituye un nuevo presunto feminicidio.

El matrimonio no tenía hijas ni hijos menores de edad. No constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha informado el Ministerio del Interior.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha convocado para mañana martes, a las 12:00 horas, un minuto de silencio frente al Consistorio en memoria de la mujer.