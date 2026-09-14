Herido muy grave un hombre de 58 años por una cornada en los encierros de Navalcarnero

Un hombre ha resultado herido muy grave este domingo tras ser embestido por un toro durante el quinto y último encierro de las fiestas de Navalcarnero. El hombre se encontraba sobre una talanquera, con el cuerpo hacia el interior del recorrido, cuando resbaló justo en el momento en que el astado pasaba a su altura.

Según las imágenes difundidas del suceso por Telemadrid, el toro lo alcanzó a gran velocidad y le propinó una cornada en el costado izquierdo. El hombre, de 58 años, se encontraba en el suelo y recibió una primera asistencia antes de ser atendido por los servicios sanitarios.

Hombre de 58 años herido muy grave tras ser corneado en los encierros de 📍Navalcarnero. Presentaba una herida en hemitórax izquierdo. Es operado en la plaza de toros. Lo traslada el personal sanitario del #SUMMA112 en helicóptero al hospital. Imagen de archivo. pic.twitter.com/7llyACqrFH — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 13, 2026

El aviso del suceso llegó al servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid alrededor de las 13:48 horas. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero del Summa 112 para atender al herido. Cuando los sanitarios llegaron a la plaza, el hombre ya estaba siendo intervenido en el quirófano del propio recinto taurino. Presentaba una cornada en el hemitórax izquierdo. Una vez estabilizado, los sanitarios lo trasladaron intubado al hospital La Paz de Madrid a bordo del helicóptero del Summa 112.

El traslado se produjo después de que el herido recibiera la primera asistencia y fuera intervenido inicialmente en la plaza, donde los equipos sanitarios actuaron ante la alta gravedad de la lesión. El accidente tuvo lugar durante el quinto encierro de las fiestas patronales de Navalcarnero, dedicado a las reses participantes en el concurso de recortes.

La localidad madrileña cerró este domingo su programación taurina con esta cita, celebrada a las 12:30 horas. Se trataba del quinto encierro de las fiestas de 2026, después de que el primero se celebrara durante la madrugada del martes al miércoles, a la una de la madrugada.