Madrid lanza un maratón urgente de donación de sangre al caer las reservas al 36%

La Comunidad de Madrid organizará desde este jueves y hasta el sábado un nuevo maratón de donación de sangre y plasma en la Real Casa de Correos para aumentar unas reservas que actualmente se encuentran en el 36% de su nivel óptimo. Los hospitales de la región necesitan donaciones, especialmente de seis grupos sanguíneos que están en alerta roja.

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha reclamado la colaboración de los ciudadanos ante el descenso de las reservas. Los grupos 0+, 0-, A+, A-, AB- y B- se encuentran por debajo del nivel óptimo y requieren donaciones urgentes.

También se necesitan los grupos AB+ y B+, aunque en estos dos casos la recomendación es donar durante los próximos dos o tres días.

La Comunidad de Madrid necesita alrededor de 900 donaciones diarias para mantener cubiertas las necesidades asistenciales de los hospitales. Al año se consumen en la región unas 230.000 unidades de sangre, de las que cerca de 38.000 corresponden a la actividad quirúrgica y hospitalaria.

Las necesidades se producen tanto en urgencias como en transfusiones asociadas a tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes, accidentes, hemorragias o quemaduras.

Tres días de donaciones en la Real Casa de Correos

El maratón se desarrollará en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, desde este jueves hasta el sábado 19 de septiembre. El dispositivo permanecerá abierto de 09:00 a 21:00, salvo el sábado, cuando finalizará a las 20:00.

El acceso se realizará por la calle de San Ricardo. La iniciativa está impulsada por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y forma parte de las convocatorias que se celebran a lo largo del año para reforzar el abastecimiento de sangre.

Durante el dispositivo también se podrá donar plasma. El Centro de Transfusión instalará seis máquinas de plasmaféresis, un procedimiento que permite obtener directamente el plasma.

La donación de plasma requiere unos 45 minutos y, en este caso, es necesario solicitar cita previa en el teléfono 91 301 72 40.

Cuánto se necesita y quién puede donar

La actividad hospitalaria requiere un suministro constante. Por ejemplo, un trasplante de hígado puede necesitar entre 30 y 200 unidades de sangre, mientras que un parto complicado puede requerir hasta 10 unidades cuando se produce una hemorragia masiva.

La Comunidad de Madrid dispone de 32 puntos fijos de donación repartidos en 30 hospitales públicos y privados, además de 16 unidades móviles de extracción. También se puede donar en el Centro de Transfusión, situado en Valdebernardo, y en la sala de Cruz Roja de Juan Montalvo.

Para donar sangre o plasma es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

Los hombres pueden donar sangre hasta seis veces al año, con un intervalo de dos meses, mientras que las mujeres pueden hacerlo hasta cuatro veces.

La donación de sangre es un proceso que dura alrededor de 20 minutos y puede realizarse cada ocho semanas, respetando los límites establecidos para cada persona.

Dónde donar plasma en Madrid

Además del Centro de Transfusión, actualmente se puede donar plasma en los hospitales públicos de La Paz, Ramón y Cajal, Infanta Sofía, del Henares, Móstoles y Príncipe de Asturias.

También participan en el Tour Plasma Hospitales los hospitales de Getafe, Fundación Alcorcón, 12 de Octubre, Severo Ochoa y Puerta de Hierro Majadahonda.

El maratón de la Real Casa de Correos abre además el calendario de maratones de donación previsto en los hospitales madrileños entre octubre de 2026 y enero de 2027. Estas convocatorias buscan fomentar la donación regular y mantener unas reservas adecuadas.

Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, las dos convocatorias anuales permiten incorporar alrededor de 9.000 a 10.000 bolsas de sangre adicionales al abastecimiento habitual.