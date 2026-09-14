Madrid rinde homenaje a las 13 víctimas del atentado de ETA en la calle del Correo

Madrid ha saldado este lunes una deuda histórica al inaugurar una placa en la calle del Correo, a escasos metros de la Puerta del Sol, que recuerda a las trece personas que fueron asesinadas por ETA hace 52 años en la cafetería Rolando, en el que fue el primer gran atentado perpetrado por la banda terrorista en la capital.

El trágico suceso tuvo lugar el 13 de septiembre de 1974, cuando los terroristas colocaron el explosivo en este establecimiento dada su proximidad con la Dirección General de Seguridad (DGS), lugar de paso habitual de numerosos policías. La matanza, sin embargo, segó la vida de trabajadores, estudiantes y matrimonios, dejando además un balance de más de 70 heridos.

El acto conmemorativo ha estado presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Ambos dirigentes han procedido al descubrimiento de la placa, además de participar en un minuto de silencio y una ofrenda floral junto a familiares de los fallecidos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una de las mayores ignominias de este crimen es que la banda tardó 44 años en admitir su autoría. "Durante décadas, ETA negó su responsabilidad en aquella matanza. No la reconoció hasta 2018, cuando anunció su disolución", ha lamentado García Martín.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha subrayado la importancia de preservar la memoria de las víctimas como representantes madrileños en "muestra de gratitud y de afecto hacia todos aquellos que dieron su vida" para preservar la de los demás, al tiempo que ha recordado que la ciudad es "la más castigada por el terrorismo" en Europa. Asimismo, ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están dispuestos a darlo "absolutamente todo", y ha pedido que el paso del tiempo no "desdibuje la memoria de los héroes que sacrificaron todo".

Homenaje a dos guardias civiles

Durante el acto, el alcalde también ha hecho entrega de las Medallas al Mérito Social a los guardias civiles Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna. El 17 de diciembre de 2002, estos dos agentes patrullaban por la carretera de La Coruña a la altura de Collado Villalba cuando interceptaron un vehículo sospechoso.

Al tratar de identificar a los ocupantes, los terroristas abrieron fuego. Molina perdió la vida en el acto de servicio y Aguilar resultó gravemente herido en un brazo, quedando incapacitado para continuar su carrera. Sin embargo, consiguieron frustrar una masacre, ya que los asesinos transportaban 180 kilos de explosivos con los que planeaban atentar contra varios centros comerciales madrileños. "Su actuación representa lo mejor de la Guardia Civil: servicio, entrega, valor y lealtad a España", ha ensalzado el consejero de Presidencia.

Críticas al Gobierno por el tercer grado a Parot

No han faltado las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Ángel García Martín ha cargado contra el Ejecutivo por "blanquear el pasado, equiparar a víctimas y verdugos" y "reescribir la historia". En este sentido, ha mencionado la reciente concesión del tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot, al que ha calificado como "uno de los terroristas más brutales" de ETA.

Igualmente, ha censurado que las "ansias de permanecer" en La Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "disfracen la diferencia esencial que existe entre quienes asesinaron y quienes sufrieron la violencia".

Frente a ello, ha defendido que la Comunidad de Madrid está y seguirá "estando al lado de todas las víctimas del terrorismo" prestándoles apoyo, al recordar que cerrarán este año habiendo abonado más de 95 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas y a sus familias.

En la misma línea, José Luis Martínez-Almeida ha valorado que el tercer grado a Henri Parot debería "escandalizar" a los ciudadanos como "demócratas y como personas" porque no puede ser que el terrorista haya accedido al mismo "con tanta facilidad". A su vez, el regidor ha apuntado al Ejecutivo ante el "blanqueamiento de todos aquellos que, por supuesto, no condenan" el terrorismo y ha sostenido que es más importante que nunca "transmitir el mensaje" de que "no todo vale en política".