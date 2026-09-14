Matute acusa a Mónica García de destrozar la sanidad para buscar un cargo en la OMS o en la Comunidad de Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha arremetido contra la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la convocatoria de la "peor huelga indefinida de médicos de la historia, y diría que del mundo" después de 31 jornadas de paro.

Matute ha señalado directamente a la titular del departamento nacional por ocuparse "más de la Comunidad de Madrid que de ejercer de ministra y escuchar a sus compañeros", advirtiendo de que su actitud derivará en un incremento generalizado de las listas de espera en toda España, una degradación de la atención y una mayor presión asistencial.

Un "caballo de Troya" para buscar un cargo

Durante su intervención, Matute ha cuestionado abiertamente las aspiraciones políticas y profesionales de la ministra al situar su horizonte fuera del Ministerio. "Lo que no podemos consentir es que una ministra que está sola, sin el apoyo de los profesionales, sin el apoyo de los sindicatos y sin el apoyo de los consejeros de Sanidad, sea un caballo de Troya y esté destrozando este Sistema Nacional para buscarse un cargo a saber dónde, en la OMS o en la Comunidad de Madrid", ha afirmado la consejera.

La Comunidad de Madrid como "segundo plato"

En relación con el ámbito autonómico madrileño, la consejera ha remarcado el distanciamiento de la ministra respecto a las necesidades reales de la región. Matute ha aseverado que en el equipo ministerial creen que "la Comunidad de Madrid es un segundo plato porque estar gobernando contra la Comunidad de Madrid no es la mejor campaña que puede hacer para intentar tener un puesto allí".

Frente a la actuación del departamento central, Matute ha defendido la postura de su Ejecutivo regional desde el inicio del conflicto laboral. "No se puede gestionar desde una mesa ni contra los compañeros. Mónica ha traicionado a los médicos", ha sentenciado, recordando que desde el "minuto uno" Madrid se puso a disposición del Ministerio.

Según ha detallado, las distintas consejerías autonómicas se han unido "por encima de las siglas" para elaborar un Estatuto Marco representativo que dé voz al colectivo médico sin restar representatividad al resto de categorías profesionales.