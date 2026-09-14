Medio siglo de la 'guerra del pan': histórica marcha contra la carestía y el fraude en Madrid

Este 14 de septiembre se cumplen 50 años de una de las grandes movilizaciones ciudadanas de la Transición española. Más de 100.000 personas, según las cifras publicadas por la prensa de la época, salieron a las calles de Madrid en protesta contra la carestía de la vida y el fraude en el peso del pan, en una movilización que el movimiento vecinal bautizó como la 'guerra del pan'.

En realidad, el conflicto había comenzado a tomar forma años antes y enfrentó a las asociaciones vecinales de los barrios periféricos y al empresario harinero y panadero Emilio Alonso Munárriz con el entramado encargado de controlar la fabricación, los precios y la inspección del pan en la capital. En el centro de las críticas se encontraba Constantino Pérez Pillado, segundo teniente de alcalde de Madrid, que también ocupaba distintos cargos vinculados al sector panadero.

Un fraude que llegó a cuantificarse en miles de millones

Durante años se habían publicado informaciones sobre irregularidades en el gramaje de las barras. El problema consistía en que algunas piezas se vendían a precio completo pese a tener un peso inferior al establecido. También se denunciaban problemas relacionados con la calidad del producto.

Munárriz, presidente de la empresa Pancasa, sostuvo que estas prácticas habían supuesto para los consumidores madrileños un perjuicio de 5.550 millones de pesetas durante cuatro años, una cifra que posteriormente situó en el equivalente a 512 millones de euros actuales al aplicar el impacto de la inflación. Para respaldar sus denuncias, se apoyó en diferentes informaciones publicadas por medios de comunicación entre 1972 y 1975.

Las cantidades recogidas en aquellas publicaciones fueron variando. Informaciones cifró en febrero de 1972 el fraude en el peso en un 17,3 por ciento y meses después calculó que alcanzaba los mil millones de pesetas anuales. Sábado Gráfico habló de tres millones de pesetas diarias, mientras que Arriba elevó la estimación en 1975 a más de 7,5 millones diarios. Ese mismo año, la revista Ciudadano situó en un 29,2 por ciento el fraude en el gramaje de las piezas analizadas.

Munárriz calificaba la situación como un "robo diario e indiscriminado" que afectaba especialmente a las familias de los barrios más humildes.

Los vecinos pesaron las barras

El movimiento vecinal también investigó el problema. Félix López-Rey, entonces presidente de la Asociación Vecinal de Orcasitas y posteriormente concejal del Ayuntamiento de Madrid, recuerda que la situación provocó una fuerte indignación en el barrio. La asociación realizó un estudio sobre el pan vendido en trece establecimientos y, según su testimonio, concluyó que ninguno comercializaba las piezas con el peso reglamentario.

Las barras que debían pesar 500 gramos registraban entre 300 y 400 gramos, mientras que las conocidas como 'pistolas', cuyo peso legal era de 270 gramos, alcanzaban aproximadamente 220 gramos en la báscula. El estudio calculó unas pérdidas mensuales de 474.000 pesetas únicamente en Orcasitas y proyectó que el fraude podía superar los 1.700 millones de pesetas anuales en el conjunto de Madrid.

El conflicto con Pérez Pillado

Las asociaciones vecinales y Munárriz situaron a Pérez Pillado en el centro de sus críticas. Además de ser segundo teniente de alcalde, ocupaba cargos como procurador en Cortes por el Sindicato Nacional de Cereales, presidente del Grupo Nacional de Panadería y presidente de la Comisión de Abastos del Ayuntamiento. También formaba parte de empresas panificadoras.

El semanario Doblón recuperó en mayo de 1975 una información publicada por ABC en 1948 que añadía otro elemento a la polémica. Según aquella noticia, Pérez Pillado había sido sancionado entonces con una multa de un millón de pesetas y con el cierre definitivo de una panadería por tráfico ilícito de harinas durante la posguerra. En el mismo proceso, el Consorcio de la Panadería recibió una multa de 28.830.000 pesetas.

El 'pan barato' y la movilización vecinal

Munárriz trató de demostrar que era posible vender un pan con el peso reglamentario y de calidad a un precio inferior al establecido por el gremio oficial. Su empresa lo ofrecía a 28 pesetas el kilo frente a las 40 pesetas autorizadas. Varias asociaciones vecinales colaboraron distribuyendo ese producto en sus propias sedes.

La iniciativa encontró obstáculos administrativos. El diario Madrid informó de la incautación de 500 kilos de este 'pan barato' por parte de inspectores de Abastos acompañados por agentes de la Policía Municipal. El motivo alegado fue la falta de una licencia municipal válida en el local vecinal donde se distribuía. El conflicto terminó también con la detención de Munárriz en 1976.

Una protesta multitudinaria

El 14 de septiembre de 1976, la 'guerra del pan' alcanzó su máxima expresión con una manifestación contra la carestía de la vida y el fraude, pero también en defensa de la legalización de las asociaciones vecinales.

La protesta recorrió el barrio de Moratalaz, desde la plaza del Corregidor Cabeza de Vaca hasta el camino de Vinateros. Los manifestantes reclamaron el abaratamiento del pan y la legalización de la Federación Provincial de Asociaciones y de las asociaciones que se encontraban en trámite. Algunos participantes acudieron con barras de pan tipo 'pistola' en alto y corearon consignas como "Pan, trabajo y libertad".

Según recogió El País, la comisión organizadora, formada por diez representantes de asociaciones y organismos ciudadanos, cifró en más de 100.000 las personas participantes.

Para López-Rey, aquella movilización tuvo un significado que iba mucho más allá del precio del pan. Considera que la protesta permitió a numerosos ciudadanos comprobar la capacidad de movilización de la sociedad organizada y la importancia de la acción colectiva. Cincuenta años después, la 'guerra del pan' permanece como uno de los episodios destacados del movimiento vecinal madrileño de los años setenta.