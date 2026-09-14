Susto en las fiestas de Fuenlabrada: cuatro heridos por un fallo en los fuegos artificiales

Cuatro personas han sido atendidas por afecciones leves tras un incidente ocurrido durante el espectáculo de fuegos artificiales de las Fiestas de Fuenlabrada, celebrado este domingo por la noche. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha informado de que un fallo técnico durante el lanzamiento impidió completar el espectáculo y ha señalado que está en contacto con la empresa responsable para conocer las causas.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, se ha desplazado hasta el Hospital de Fuenlabrada después del incidente para interesarse por el estado de las personas afectadas.

🚨 En relación con el incidente ocurrido durante los fuegos artificiales, he visitado el Hospital de Fuenlabrada para interesarme por la situación de las personas afectadas.

Me trasladan que han sido atendidas 4 personas con afecciones leves, de las que 3 ya han recibido el alta.… — Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) September 14, 2026

En un mensaje publicado en X, Ayala ha explicado que desde el centro hospitalario le trasladaron que cuatro personas habían sido atendidas por afecciones leves y que tres de ellas ya habían recibido el alta.

"En relación con el incidente ocurrido durante los fuegos artificiales, he visitado el Hospital de Fuenlabrada para interesarme por la situación de las personas afectadas", ha señalado el alcalde.

El regidor ha añadido que había puesto a disposición del hospital "todos los recursos municipales que puedan necesitar".

Ayala también ha agradecido al personal del Hospital de Fuenlabrada "su profesionalidad y la gran labor que realiza cada día".

El espectáculo no pudo completarse

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha explicado que se produjo un fallo técnico en el lanzamiento de los fuegos artificiales que impidió "completar el espectáculo".

El Consistorio ha indicado además que mantiene contacto con la empresa encargada del lanzamiento para determinar las causas del incidente.

La información municipal señala que las comprobaciones con la empresa responsable permitirán conocer las circunstancias que provocaron el fallo registrado durante el espectáculo.

El incidente se produjo durante uno de los actos incluidos en el programa de las Fiestas de Fuenlabrada, que se celebraban este domingo en la localidad madrileña.