Alejandra, una niña que nació con tres malformaciones de las vías aéreas, logra soplar por primera vez las velas

Alejandra ha cumplido cuatro años y, por primera vez, ha podido soplar las velas de su tarta. Puede parecer un gesto cotidiano, casi insignificante. En su caso, es la celebración de una batalla que comenzó pocas semanas después de nacer y que durante sus primeros años de vida ha exigido cirugías, procedimientos endoscópicos, soporte ventilatorio y la coordinación permanente de especialistas de distintas disciplinas.

La niña nació con una combinación excepcional de tres graves malformaciones congénitas de la vía aérea. Tenía un solo pulmón, el izquierdo; una estenosis traqueal congénita que reducía el diámetro de su tráquea a apenas dos o tres milímetros, y una broncomalacia grave, una alteración que provoca el estrechamiento o colapso del bronquio durante la respiración y dificulta la llegada de aire al pulmón.

La coexistencia de estas tres patologías en una misma paciente pediátrica es extraordinariamente poco frecuente y convierte el caso de Alejandra en excepcional por la complejidad que planteó desde el diagnóstico hasta el tratamiento, tanto en España como en el ámbito internacional.

Su historia ha transcurrido en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde la Unidad Multidisciplinar de la Vía Aérea asumió un proceso asistencial que se prolongaría durante años. La gravedad de su situación obligó a mantenerla ingresada aproximadamente durante el primer año y medio de vida. Durante ese tiempo, los profesionales fueron adaptando las estrategias terapéuticas a la evolución de la pequeña con un objetivo esencial: garantizar que recibiera el aire necesario y preservar el desarrollo de su único pulmón.

El primer gran paso fue la corrección quirúrgica de la estenosis traqueal congénita. Después llegó el tratamiento de la broncomalacia, que exigió una estrategia menos convencional. Los especialistas recurrieron a la colocación endoscópica sucesiva de cinco prótesis biodegradables para mantener abierto el único bronquio funcional de Alejandra.

Las prótesis cumplían una función temporal pero decisiva. Cada una se reabsorbía progresivamente en unos tres meses, mientras el bronquio iba adquiriendo la consistencia necesaria para permanecer abierto por sí mismo. Durante aproximadamente un año, esta estrategia permitió sostener la vía aérea y favorecer una respiración adecuada.

El tratamiento se completó con soporte ventilatorio mediante traqueotomía y un seguimiento clínico continuado. Enfermería desempeñó también un papel esencial en los cuidados especializados que requirió la niña durante todo el proceso.

Con el tiempo, la situación comenzó a cambiar. Hace aproximadamente un año pudo retirarse la traqueotomía. Después se cerró la fístula residual. Y Alejandra empezó a respirar sin la ayuda de aquel dispositivo que había formado parte de su vida desde sus primeros meses.

Ahora corre, juega y hace vida cotidiana con normalidad. Y este año ha alcanzado una meta que resume mejor que cualquier cifra el camino recorrido: sentarse ante una tarta, mirar las velas encendidas y soplarlas por primera vez.

Más de dos décadas tratando las vías aéreas más complejas

El caso de Alejandra refleja la complejidad de las enfermedades congénitas de la vía aérea y la necesidad de abordarlas desde distintas disciplinas. La Unidad Multidisciplinar de la Vía Aérea del Hospital Universitario 12 de Octubre cuenta con más de 20 años de experiencia en este ámbito.

Cirugía Pediátrica, Otorrinolaringología, Neumología Pediátrica, Anestesiología, Cuidados Intensivos, Radiología, Endoscopia y Enfermería especializada forman parte de un equipo que trabaja de manera coordinada para atender a pacientes pediátricos con patologías de máxima complejidad.

La combinación de experiencia, técnicas quirúrgicas y endoscópicas avanzadas, equipamiento especializado y cuidados continuados permite abordar casos en los que la vía aérea se convierte en un desafío desde los primeros días de vida.

Para Alejandra, todo ese despliegue médico se traduce hoy en algo mucho más sencillo: respirar, jugar y cumplir cuatro años. Y, por fin, soplar las velas.