Almeida no se asusta con la candidatura de Pablo Fernández: "Tiene más futuro como tabernero con Iglesias"

José Luis Martínez-Almeida no parece especialmente preocupado por el movimiento de Podemos conocido hoy de cara a las elecciones municipales de 2027. El alcalde de Madrid ha reaccionado este martes a la decisión de Pablo Fernández, coportavoz estatal y secretario de Organización de la formación, de presentarse a las primarias para ser el candidato de Podemos a la Alcaldía de la capital.

Almeida ha recurrido a los resultados electorales de Podemos en Castilla y León para explicar su escasa inquietud ante la candidatura. "Tengo que decir que, visto el resultado electoral que sacó hace apenas seis meses en Castilla y León, pues tampoco me ha entrado el susto en el cuerpo por ahora", ha señalado ante los medios acompañado por Alberto Núñez Feijóo durante una visita a la promoción de viviendas públicas en el Cañaveral.

El regidor, eso sí, ha introducido un matiz: "Nunca hay que menospreciar a un adversario político". Pero inmediatamente después ha vuelto a cargar de ironía su valoración sobre las opciones de Fernández en la capital. "Creo que tiene más futuro como tabernero con Pablo Iglesias en la ciudad de Madrid que como concejal en el Ayuntamiento", ha apuntado. Se refería Almeida a la Taberna Garibaldi, el negocio que Iglesias tiene en el barrio de Lavapiés.

Fernández anunciaba esta misma mañana su candidatura a las primarias de Podemos, cuyas votaciones internas están previstas entre el 5 y el 11 de octubre. El resultado se conocerá dos días después. Cabe recordar que en los últimos comicios municipales, Podemos consiguió cero concejales y se quedó fuera del Ayuntamiento.

"Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la Alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la especulación a diario", escribía en sus redes sociales Fernández.

Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la… pic.twitter.com/FhKKl8d3Ju — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 15, 2026

El dirigente concurrirá en el mismo proyecto político que Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ahora también aspirante a liderar la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde Podemos tampoco tiene representación.

Fernández ha defendido que el partido debe concurrir con una candidatura "nítidamente de izquierdas" para disputar el modelo del PP. Así, ha presentado la suya como la correcta para "parar los pies a Almeida".