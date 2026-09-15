Cae una red criminal que estafaba a ancianos para apropiarse de sus viviendas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una compleja organización criminal dedicada presuntamente a estafar a personas de avanzada edad. El objetivo principal de este entramado era apropiarse de las propiedades de las víctimas mediante tácticas de engaño, una operación que se ha saldado hasta el momento con 32 detenciones.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes han llevado a cabo un total de diez entradas y registros en diversos puntos. En concreto, las intervenciones policiales se han desarrollado en la ciudad de Madrid y en los municipios madrileños de Valdemoro, Leganés y Getafe, así como en las provincias de Murcia y Ciudad Real.

El grupo criminal seleccionaba de manera meticulosa a sus objetivos. Buscaban a personas mayores y vulnerables que vivían solas, en muchos casos con limitaciones físicas o cognitivas y carentes de una red de apoyo familiar. La finalidad última era hacerse con la nuda propiedad de sus domicilios mediante engaños, una circunstancia que los herederos legítimos solo descubrían tras el fallecimiento de sus allegados.

A los 32 individuos arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el inmediato ingreso en prisión del líder y principal responsable de la red delictiva.

El patrón de actuación

Según han explicado las autoridades, la investigación comenzó en abril de 2025 a raíz de la denuncia presentada por el familiar de un afectado en Alcalá de Henares. A medida que avanzaban las pesquisas, afloraron nuevas denuncias con un patrón de actuación idéntico, lo que permitió confirmar la existencia de una organización fuertemente jerarquizada y con un claro reparto de funciones.

El entramado se ocultaba tras la falsa apariencia de empresas de venta domiciliaria de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Los delincuentes lograban que los ancianos firmaran contratos de financiación que les generaban un endeudamiento creciente e insostenible.

Una vez creada la deuda, entraba en acción la segunda fase del plan. Nuevas sociedades vinculadas al mismo grupo se presentaban ante las víctimas como despachos de abogados o intermediarios financieros, ofreciendo solucionar los graves problemas económicos que ellos mismos habían provocado. Bajo la promesa de una supuesta exoneración de deudas, terminaban cobrando cantidades desproporcionadas mediante nuevas vías de financiación.

Aprovechando la vulnerabilidad económica en la que habían sumido a los afectados, la red ofrecía como única salida de rescate la transmisión de la propiedad del inmueble por un precio muy inferior a su valor real. Al fallecer las víctimas, sus hijos y allegados se encontraban con que las casas ya pertenecían a terceras personas.

La Policía Nacional ha logrado el bloqueo registral de 47 inmuebles obtenidos mediante estas prácticas abusivas, así como la intervención de cuentas bancarias y sociedades mercantiles con un límite de hasta 4.000.000 de euros.