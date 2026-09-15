El Banco de España abre sus puertas gratis: cómo y cuándo conseguir las entradas

Madrid tiene uno de esos edificios por delante del que pasan miles de personas cada día sin haber visto nunca lo que esconde en su interior. Es la sede del Banco de España, en plena plaza de Cibeles, que volverá a recibir visitantes gratis a partir del 25 de septiembre. Para quienes quieran conseguir una de las entradas, hay una fecha marcada en rojo: el 16 de septiembre a las 12:00 horas.

Una oportunidad para entrar en la sede de Cibeles

El edificio que alberga la sede central del Banco de España fue construido en el siglo XIX y es obra de los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra. Su interior conserva distintos elementos arquitectónicos y artísticos que podrán descubrir los visitantes.

Entre ellos destaca su escalera monumental de mármol de Carrara, además de la rejería francesa, las vidrieras con motivos alegóricos y distintos elementos de hierro fundido. El edificio cuenta también con algunos detalles de estilo art déco.

El programa Puertas Abiertas permite recorrer algunos de los espacios más característicos de la sede y acercarse a una selección de las obras de arte que forman parte de la colección del Banco de España.

La fecha que hay que apuntar

Conseguir una plaza dependerá de estar pendiente de la apertura de las reservas. Las entradas generales se podrán reservar desde el miércoles 16 de septiembre a las 12:00 horas.

La nueva convocatoria contará con más plazas que la temporada anterior. En concreto, se han previsto más de 33.000 plazas, un 18% más que en la anterior temporada, repartidas en más de 1.000 visitas.

Los recorridos comenzarán el 25 de septiembre, por lo que quienes quieran conocer el interior de la sede tendrán que hacerse con una entrada cuando se abra el plazo de reserva.

Qué se podrá descubrir durante la visita

El programa pretende acercar al público el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico del Banco de España. No se trata únicamente de acceder al edificio: las visitas permiten conocer algunos de sus espacios más representativos y contemplar parte de las obras que forman su colección artística.

La sede central del Banco se encuentra en la plaza de Cibeles y forma parte de uno de los puntos más reconocibles del centro de Madrid. Sin embargo, buena parte de sus espacios interiores no forman parte del recorrido habitual de quienes transitan por la zona.

Las visitas individuales tendrán un límite de cuatro entradas por reserva. Los menores de dos años no necesitan reservar.

Para los adultos sí será necesario facilitar durante la reserva sus datos personales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento y DNI, NIE o pasaporte.