El 'efecto Shakira' inunda Madrid: se disparan un 56% las búsquedas de hotel y un 38% los trenes

La llegada de Shakira a la capital para arrancar su residencia de doce conciertos está aumentando los desplazamientos en tren y también el interés por encontrar alojamiento en Madrid, especialmente durante los fines de semana de las actuaciones.

Entre el 18 y el 20 de septiembre, coincidiendo con los primeros conciertos, los viajes en tren con destino a Madrid han crecido un 38% respecto a los siete días anteriores, según los datos de Trainline. El movimiento es todavía más acusado en la ruta Barcelona-Madrid, donde la demanda de billetes se ha disparado un 110% frente al fin de semana previo.

No parece, además, un fenómeno ligado únicamente a viajeros que se desplazan solos. La mitad de las reservas realizadas hacia Madrid para esas fechas corresponde a grupos de al menos dos personas. Y quienes han decidido viajar para asistir a las primeras citas de la residencia lo han hecho con bastante antelación: la compra de los billetes se ha realizado, de media, 70,6 días antes del viaje.

El impacto también se está dejando notar en los hoteles y otros alojamientos. Las búsquedas realizadas en Booking para estancias en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre aumentan un 56% respecto al mismo periodo de 2025. El primer fin de semana de conciertos ya concentra un incremento del 57,3%.

Pero el mayor interés llega al final de la residencia. Para las fechas comprendidas entre el 9 y el 12 de octubre, las búsquedas de alojamiento crecen un 74,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El impulso no procede únicamente del extranjero. De hecho, los viajeros españoles son quienes más están aumentando sus búsquedas para esas fechas, con un crecimiento del 86%. En el mercado internacional, Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos aparecen como los principales países desde los que se busca viajar a Madrid.

La demanda, además, se extiende por distintos perfiles de viajeros. Las búsquedas de familias aumentan un 133%, las de grupos un 107%, las de parejas un 76% y las de personas que viajan solas un 44%.

Para Pilar Crespo, responsable de Booking en España, estas cifras muestran "el impacto que puede tener un gran acontecimiento musical en el interés por viajar a un destino".