El viaje en el tiempo por 10 euros que puedes hacer a un paso de Madrid

Hay trenes que sirven para llegar a un destino y otros que permiten viajar directamente a otra época. Es el caso del Tren de Arganda, que recupera sus circulaciones de otoño el próximo 19 de septiembre y permitirá recorrer en un convoy histórico parte del antiguo trazado ferroviario del Tajuña. La temporada se prolongará hasta el 13 de diciembre y ya es posible reservar los billetes.

Un viaje en un tren de hace más de un siglo

El recorrido parte de la estación de La Poveda, en Arganda del Rey, y discurre por el tramo conservado del antiguo ferrocarril. El Tren Histórico realiza un trayecto de ida y vuelta de casi cuatro kilómetros, durante el que los viajeros pueden contemplar tanto el paisaje como los vehículos ferroviarios que forman parte de la colección.

El convoy está compuesto por coches de madera, algunos de ellos centenarios. Entre el material conservado se encuentra el coche AC-201, fabricado por Carde y Escoriaza en 1916, además de los coches C-1 y C-2, reconstruidos a partir de antiguos chasis ferroviarios.

El recorrido permite además acercarse al funcionamiento de un ferrocarril de vapor y a oficios ferroviarios que prácticamente han desaparecido, como los de fogonero o guardafrenos.

El Tren de Arganda está gestionado por el Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la conservación, restauración y puesta en funcionamiento de material ferroviario histórico.

Cuánto cuesta y qué opciones hay

La opción principal es el Tren Histórico, cuyo billete de ida y vuelta cuesta 10 euros. El precio incluye además la visita al pequeño museo situado en la estación.

Existe también un Tren Lanzadera, con un precio de 3 euros, que permite desplazarse hasta las naves donde se conserva una maqueta modular de trenes a escala H0. El trayecto de ida y vuelta se realiza en un tren diferente al de vapor.

Otra posibilidad es reservar el coche salón de 1901, una de las piezas históricas de la colección. Esta opción tiene un precio de 15 euros por persona para mayores de tres años y requiere un mínimo de seis personas y un máximo de diez.

En el caso del Tren Histórico, los niños menores de tres años no necesitan billete, aunque no podrán ocupar asiento si el tren está completo. A partir de los tres años sí necesitan entrada.

Fechas y cómo reservar

La temporada de otoño comenzará el sábado 19 de septiembre de 2026 y las circulaciones están previstas hasta el domingo 13 de diciembre.

El Tren Histórico realiza habitualmente sus recorridos los domingos, el primer sábado de mes y en determinadas jornadas festivas de las temporadas de primavera y otoño. Para conocer las fechas concretas disponibles, el Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid remite a su calendario de reservas.

Los billetes pueden reservarse a través de la página del Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid. Una vez realizada la compra, el viajero debe presentar el localizador en la estación de La Poveda para canjearlo por el billete de cartón.

Quienes acudan sin billete deberá de llegar a la estación al menos 20 minutos antes de la salida del tren.

Las anulaciones con derecho a devolución deben realizarse antes del plazo establecido por la organización: hasta las 23:59 horas del viernes anterior cuando el viaje sea el domingo y hasta las 23:59 horas del jueves cuando el viaje sea el sábado.

El recorrido también conserva uno de los elementos más reconocibles de la antigua línea: el paso por el entorno del río Jarama, antes de continuar hacia la zona de la laguna del Campillo.