Herido un policía municipal de Madrid tras ser atropellado por un taxi durante un servicio de Casa Real

Un agente de la Policía Municipal de Madrid ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un taxi mientras participaba en un dispositivo especial de Casa Real. El accidente ha tenido lugar en torno al mediodía en las inmediaciones del cruce de las calles Bailén y Mayor, donde el agente realizaba labores de regulación y ordenación del tráfico.

El policía ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresado y ha sido sometido a distintas pruebas para determinar el alcance de las lesiones.

Atropellado mientras regulaba el tráfico

El agente, identificado como Domingo, se encontraba realizando labores de regulación del tráfico dentro del dispositivo especial desplegado con motivo de una actividad de Casa Real cuando fue atropellado por un taxi.

Fuentes sindicales han señalado que el policía continúa hospitalizado, aunque se encuentra consciente y evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de sus lesiones.

Según estas fuentes, el agente presenta un pequeño coágulo en la cabeza que se está reabsorbiendo, además de varias fracturas y esguinces.

El suceso se produjo en torno al mediodía en las proximidades de la intersección entre la calle Bailén y la calle Mayor, en el centro de Madrid.

Un agente vinculado a la defensa de la plantilla

Domingo es delegado sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Madrid y, según la organización, es conocido entre sus compañeros por su participación en la defensa de los trabajadores del cuerpo.

Los sindicatos han destacado especialmente su implicación en asuntos relacionados con la prevención de riesgos laborales y en el apoyo a policías municipales que han sufrido accidentes durante el servicio.

La Asociación Nacional de Policías Locales Plus ha trasladado su apoyo al agente y ha señalado que el atropello ha provocado una reacción de preocupación dentro del cuerpo debido a su trayectoria profesional.

En un comunicado, la organización ha recordado su labor en materia de prevención de riesgos laborales y el acompañamiento que ha prestado a agentes lesionados después de sufrir accidentes.

Mensajes de apoyo de la Policía Municipal

La Policía Municipal de Madrid también ha expresado públicamente su apoyo al agente tras conocer el accidente.

💙 Todo el apoyo y cariño a nuestro compañero Domingo tras el atropello sufrido en el día de ayer. 🔹Le deseamos una pronta y completa recuperación. pic.twitter.com/LXnOFEtJld — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 15, 2026

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo ha trasladado su "apoyo y cariño" a Domingo y le ha deseado una "pronta y completa recuperación".