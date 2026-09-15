Joyas de coleccionista y libros desde un euro, vuelve la Feria del Libro Viejo a la capital

Madrid volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan libros difíciles de encontrar, ediciones antiguas o simplemente algún ejemplar a buen precio. La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo celebrará su 36ª edición en el Paseo de Recoletos, donde 34 librerías pondrán a la venta una amplia selección de ejemplares, con precios que parten de un euro.

De un libro por un euro a una pieza de coleccionista

La feria ofrecerá propuestas muy diferentes. Entre sus puestos se podrán encontrar ejemplares económicos junto a primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras destinadas especialmente a los aficionados al libro antiguo y al coleccionismo.

En total, las librerías participantes pondrán a disposición del público más de medio millón de libros antiguos. La cita está organizada por Libris, la Asociación de Libreros de Viejo, que celebra esta feria junto al Ayuntamiento de Madrid desde 1989.

La edición de 2026 contará con 34 librerías procedentes de distintos puntos de España, entre ellas establecimientos de Madrid, Valencia, Barcelona, Segovia, Salamanca, Huesca y Bilbao.

El cartel esconde un homenaje a los libros

Además de los ejemplares que ocuparán los puestos del Paseo de Recoletos, esta edición tiene como protagonista una ilustración de Fernando Vicente.

El pintor e ilustrador madrileño ha creado para la feria una imagen en la que aparece una mujer leyendo un gran volumen de la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Sobre su cabeza se levanta una particular torre de Babel formada por libros.

Vicente explica que el cartel pretende hacer un guiño al universo del libro viejo y antiguo y que, desde el punto de vista gráfico, recuerda al cartelismo art déco. La obra está realizada en óleo sobre tabla.

"La escena evoca la calma y el respeto que rodea al coleccionismo de incunables y rarezas bibliográficas, estableciendo un puente visual entre los lectores contemporáneos y las joyas de la imprenta clásica", señala el ilustrador.

La presidenta de Libris, Beatriz Miguel, también ha valorado el trabajo de Vicente para esta edición: "Un año más hemos confiado la ilustración de nuestro cartel conmemorativo a Fernando Vicente y nos ha vuelto a regalar una auténtica joya".

Cuándo se celebra y dónde

La 36ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid se celebrará del 24 de septiembre al 12 de octubre en el Paseo de Recoletos, desde Cibeles hasta la altura de la calle Almirante.

El horario será de domingo a jueves, de 11:00 a 20:30 horas, mientras que viernes y sábados permanecerá abierta hasta las 21:00 horas.

La feria nació en 1989 y desde entonces reúne en Madrid a librerías especializadas en ejemplares antiguos y de segunda mano. En esta edición, la oferta volverá a abarcar desde libros con precios al alcance de cualquier visitante hasta piezas bibliográficas destinadas al coleccionismo.