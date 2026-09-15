Más de 50 tipos de gildas y vermú: el festival que no te puedes perder

Si hay un pincho capaz de convertirse en protagonista de un festival entero, ese es la gilda. El próximo 19 de septiembre, el Autocine Madrid reunirá durante toda una jornada a distintas gilderías llegadas de diferentes puntos de España con una propuesta que combina gastronomía, música y ocio.

Un festival para probar más de 50 versiones

La cita permitirá probar más de 50 variedades de gildas, que serán elaboradas por las gilderías participantes. La propuesta no se quedará únicamente en este pincho: habrá también vermut, cócteles, pinchos y otras opciones de gastronomía castiza.

El evento, bautizado como GILDA FEST by Rita's, se celebrará al aire libre y está planteado para pasar buena parte del día en el recinto. La programación arrancará a las 12:00 y se extenderá hasta la medianoche.

Entre una gilda y otra también habrá espacio para la música. El programa incluye conciertos, sesiones de DJ y un mercado gastronómico.

Música, toro mecánico y una gilda gigante

La jornada incorpora distintas actividades más allá de la parte gastronómica. Una de ellas será un toro mecánico, mientras que otra propuesta buscará implicar a los propios asistentes: construir entre todos la gilda más larga.

La música tendrá presencia durante todo el evento con actuaciones en directo y sesiones de DJ, mientras que el market gourmet completará la oferta.

La organización permite acudir con amigos, en pareja o en familia. Los menores de 12 años entrarán gratis y quienes tengan 13 años o más deberán disponer de su propia entrada.

Cuándo es y cuánto cuesta

GILDA FEST by Rita's tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, de 12:00 a 00:00 horas, en el Autocine Madrid, situado en la calle Antonio de Cabezón, 2.

Las entradas tienen un precio desde 7 euros y el recinto cuenta con una zona de aparcamiento exterior. El aforo es limitado y la entrada garantiza el acceso.