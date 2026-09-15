Ni Versalles ni el Retiro: la joya verde del Palacio de Aranjuez que desconocías

A orillas del Tajo, Aranjuez conserva un conjunto de jardines que permite recorrer distintas etapas de la historia del paisajismo europeo sin salir del Real Sitio. El Jardín del Príncipe, el de la Isla, el Parterre y otros espacios vinculados al Palacio Real forman un paisaje que contribuyó a la declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El jardín que ocupa 145 hectáreas

El Jardín del Príncipe es el espacio de mayor extensión. Cuenta con 145 hectáreas y se desarrolló durante distintos reinados hasta quedar terminado durante el de Carlos IV.

Su diseño sigue el modelo paisajista que se extendió por Europa y se organiza en ocho jardines. Entre sus espacios se encuentran la Puerta del Príncipe, también conocida como Puerta del Embarcadero, el Embarcadero de Fernando VI, el Museo de Falúas Reales y la Real Casa del Labrador, actualmente cerrada al público.

El recorrido permite además encontrar fuentes como las de Narciso y Apolo, realizadas en mármol de Carrara, junto a distintas especies vegetales incorporadas al jardín.

Una isla entre los jardines reales

El Jardín de la Isla tiene una relación directa con el río Tajo. El curso del río delimita este espacio hasta darle apariencia de isla, comunicada mediante varios puentes.

Su origen se remonta al reinado de Felipe II y constituye una muestra del jardín renacentista español. Sus paseos están acompañados por árboles, avenidas y fuentes decorativas con referencias a la mitología.

Entre ellas aparecen las dedicadas a Neptuno, Baco, Venus, Diana y el Niño de la Espina. En uno de los accesos se encuentra también la Cascada de las Castañuelas, donde se concentra parte de la presencia de agua y fauna del recinto.

El jardín que está a los pies del Palacio

Frente a la fachada este del Palacio Real se encuentra el Jardín del Parterre, cuya configuración actual procede de las transformaciones realizadas a lo largo de diferentes épocas.

Su trazado destaca por la organización geométrica y por las fuentes que acompañan el recorrido. Entre ellas están las de Hércules y Anteo, Ceres y las Nereidas.

Junto al Parterre se encuentra el Jardín de las Estatuas y, en su interior, los jardines del Rey y de la Reina. Este último puede recorrerse y conecta el Parterre con el Jardín de la Isla.

El Jardín del Rey, en cambio, no es visitable debido al estado de su suelo, aunque puede contemplarse desde el Parterre. Conserva el esquema de jardín cerrado y los bustos que rodean su perímetro.

Un pequeño jardín frente al Palacio

El conjunto se completa con el Jardín de Isabel II, situado junto a la Plaza de la Mariblanca. También recibe el nombre de Jardín de la Princesita y nació para aprovechar un pequeño espacio que podía contemplarse desde el Palacio Real.

Posteriormente incorporó una estatua de bronce relacionada con el ascenso al trono de Isabel II.

Así, el recorrido por los jardines permite pasar en una misma visita de un gran espacio paisajista a un jardín renacentista, un trazado geométrico junto al Palacio y pequeños espacios vinculados a la historia de la monarquía.

Entrada gratuita y horarios

El acceso a los jardines del Parterre, la Isla y el Príncipe es gratuito. Los espacios interiores que albergan determinados edificios tienen sus propias condiciones de acceso.

Los horarios varían durante el año. En invierno permanecen abiertos de 08:30 a 18:30 y en verano de 08:30 a 21:30. En jornadas con alertas por viento o lluvia intensa pueden producirse cierres por motivos de seguridad.

Dentro de los jardines no está permitido utilizar bicicletas ni comer o tumbarse sobre las praderas de césped. En el Jardín del Príncipe y el de la Isla sí se admite el acceso con perros, siempre que permanezcan atados y se respeten las normas de limpieza.