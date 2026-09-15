Noche mágica en Madrid: más de 20 telescopios gratuitos para mirar al cielo

El cielo de Madrid volverá a convertirse en el escenario de una jornada de observación astronómica abierta al público. El Planetario de Madrid y la Agrupación Astronómica de Madrid organizarán el viernes 18 de septiembre una noche gratuita en la que los asistentes podrán acercarse a más de una veintena de telescopios instalados frente al Planetario.

La actividad se desarrollará entre las 21:00 y las 00:00 en la explanada del Parque Tierno Galván próxima a la entrada principal del centro. La organización no establece reserva previa y el acceso al espacio de observación se realizará haciendo fila.

Una noche para mirar el cielo de cerca

Los telescopios serán el elemento central de la jornada. La Agrupación Astronómica de Madrid instalará más de 20 equipos y cada uno contará con varios monitores de astronomía para acompañar la observación con explicaciones sobre aquello que pueda verse durante la noche.

La actividad está planteada para público de todas las edades y forma parte de las jornadas de observación que el Planetario de Madrid organiza habitualmente durante el periodo estival.

Además de contemplar el cielo directamente a través de los telescopios, los asistentes tendrán otra forma de seguir la observación.

La Luna se verá en directo en una pantalla gigante

A partir de las 20:00, antes de que comience oficialmente la observación con telescopios, varias intervenciones servirán para abrir el evento.

En la explanada se instalará una pantalla LED de aproximadamente 5 por 3 metros en la que se proyectará la Luna en directo. Las imágenes estarán acompañadas por las explicaciones de Antonio del Solar, astrónomo aficionado y colaborador del Planetario de Madrid.

De este modo, la jornada combinará la observación directa mediante telescopios con la retransmisión de la Luna en la pantalla instalada en el recinto.

Entrada gratuita y sin reserva

La jornada tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, de 21:00 a 00:00, en la explanada del Parque Tierno Galván situada junto a la entrada principal del Planetario de Madrid.

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa. La zona destinada a los telescopios estará vallada, por lo que quienes quieran acceder tendrán que esperar en la fila habilitada para la entrada.

La organización advierte además de que la observación dependerá de la meteorología. Si las condiciones no permiten realizarla con garantías, la actividad no podrá llevarse a cabo.

La Agrupación Astronómica de Madrid participa en la organización junto al Planetario de Madrid y, según la información difundida para la jornada, también colaborará la Agrupación de Astrónomos Aficionados Asaaf-UCM.