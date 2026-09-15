Pablo Fernández, candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid para hacer pinza con Belarra en 2027

El coportavoz estatal y secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, ha decidido presentarse a las primarias del partido para convertirse en el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales de 2027.

Con este movimiento, Fernández formará ticket electoral con la secretaria general de la formación, Ione Belarra, quien el pasado mes de junio anunció que dará el salto a la política regional como aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La decisión se ha dado a conocer el mismo día en que vence el plazo oficial para que la formación publique la lista de precandidatos que concurrirán al proceso interno de primarias, donde se elegirán los referentes del partido para los comicios locales y autonómicos.

Según el calendario fijado, los inscritos de Podemos podrán votar telemáticamente entre el 5 y el 11 de octubre. Los resultados definitivos de la votación se harán públicos el 13 de octubre, fecha en la que previsiblemente ambos dirigentes serán proclamados candidatos.

El objetivo de volver a las instituciones

La dirección de Podemos busca con esta doble propuesta relanzar sus opciones electorales y volver a contar con representación en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. En las elecciones municipales y autonómicas de 2023, la formación quedó como fuerza extraparlamentaria al obtener un 4,7% de los votos en la Comunidad y un 4,9% en la ciudad, rozando el umbral mínimo del 5%.

El paso resulta estratégico para el partido en una plaza donde apoyó en 2015 la candidatura de Ahora Madrid que llevó a la alcaldía a Manuela Carmena. Sin embargo, tras la ruptura interna en 2019 y la creación de Más Madrid, Podemos no ha vuelto a contar con concejales en la capital.

Su trayectoria política

Pablo Fernández es licenciado en Derecho y ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria como diputado autonómico en las Cortes de Castilla y León, donde empezó en 2015 hasta su salida este año.

En enero de 2024 asumió la secretaría de organización de Podemos, convirtiéndose en el 'número tres' de la ejecutiva estatal. En los últimos meses ha elevado su presencia mediática mediante sus intervenciones semanales como portavoz del partido y su participación en tertulias televisivas.

Críticas a la gestión de Martínez-Almeida

En sus primeras declaraciones tras anunciar su intención de ser candidato, Fernández ha señalado que aspira a llevar "la voz de los vecinos" a Cibeles para hacer frente al modelo del PP del actual regidor José Luis Martínez-Almeida y "para pasar de un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir".

"Las políticas del PP en Madrid hacen que el dinero se acumule en unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la gente no puede pagar el alquiler, no tiene tiempo para conciliar con su familia, utiliza un transporte público saturado, y ve cómo desaparecen zonas verdes y cómo se amontona basura en las calles de su barrio", ha denunciado el dirigente.

Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la… pic.twitter.com/FhKKl8d3Ju — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 15, 2026

Una "batalla clave" según la dirección morada

Para el coportavoz de Podemos, la contienda electoral en la capital representa una "batalla clave" para "acabar con el epicentro del poder de la derecha". "Vamos a dejarnos la piel para que la ciudad deje de estar gobernada para unos pocos que mandan sin presentarse a las elecciones, como Florentino Pérez, y deje de ser el laboratorio de las políticas neoliberales del PP", ha asegurado.

Desde el equipo del dirigente subrayan que las movilizaciones sociales vistas en los últimos meses en la capital muestran que existe una demanda de cambio en el Ayuntamiento. Por ello, plantean construir una propuesta "nítidamente de izquierdas" centrada en los problemas diarios de la ciudadanía.