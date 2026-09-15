Renfe manda al taller los "trenes del futuro" de Óscar Puente por un fallo en el sistema de frenado

Nuevo contratiempo para la gestión ferroviaria del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Apenas dos semanas después de su pomposa inauguración por parte de las autoridades políticas, los trenes del modelo 453 fabricados por la compañía suiza Stadler para renovar el servicio de Cercanías en la capital de España han tenido que ser enviados de urgencia al taller.

Se apunta a una grave incidencia detectada en el sistema de frenado de las nuevas unidades. Según revelaron fuentes del sector ferroviario, el pasado 10 de septiembre uno de los convoyes estrella se quedó repentinamente con tan solo el 50 % de su capacidad de freno operativa. Ante el riesgo que esto suponía para la seguridad de los viajeros, la operadora pública decidió retirar de manera preventiva esa unidad y otras dos más por mera precaución, tras detectarse también fallos de comunicación interna entre los vagones.

Por su parte, la compañía pública ha intentado minimizar el impacto de este revés técnico. En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, la dirección de la operadora ha aclarado que estas inmovilizaciones forman parte de los "ajustes y mejoras" habituales que se realizan en cualquier proceso de puesta a punto de un material rodante recién incorporado a las vías. Asimismo, el operador estatal ha insistido en que las revisiones "no suponen, en ningún caso, la retirada de la circulación de los convoyes", sino comprobaciones habituales para optimizar su fiabilidad.

El fabricante Stadler está trabajando de la mano de los técnicos de la operadora para implementar actualizaciones de software y corregir las deficiencias halladas en la señalización de frenado y en los paneles informativos destinados a los usuarios. Los convoyes afectados forman parte de un macrocontrato valorado en 1.306 millones de euros para la adquisición de 79 trenes de gran capacidad, un hito que el ministro Óscar Puente había calificado repetidamente como el gran salto hacia el "tren del futuro" en la Comunidad de Madrid.

La retirada temporal de estas unidades de la serie 453, que iniciaron su andadura comercial el pasado 24 de agosto cubriendo la línea C-7, arroja nuevas dudas sobre la precipitada puesta en marcha de unos trenes que debían aliviar de forma inmediata el colapso diario que sufren miles de usuarios madrileños. Mientras la operadora asegura que la incorporación progresiva del resto de la flota sigue adelante según el calendario previsto, la realidad de los talleres evidencia que las prisas políticas a menudo chocan con las exigencias técnicas de seguridad indispensables para el correcto funcionamiento de las líneas ferroviarias.