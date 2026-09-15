Polémica en el Ramón y Cajal: la CAM niega que la dirección del hospital maquille su lista de espera

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha salido al paso de la información publicada por el diario El País, que asegura que dos jefes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ramón y Cajal ordenaron rebajar informáticamente la gravedad en los expedientes de 57 pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera a espaldas de los cirujanos. El departamento autonómico niega cualquier injerencia de la Dirección o la Gerencia del centro en las historias clínicas.

Frente a las críticas y peticiones de auditoría, fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Libertad Digital han salido al paso para aclarar el funcionamiento de los protocolos hospitalarios. Desde el departamento autonómico recuerdan que la gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los centros de la región "corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes".

Asimismo, estas mismas fuentes remarcan que todo el proceso organizativo y de priorización se encuentra "refrendado además por el comité semanal de quirófanos", un órgano en el que participan los propios profesionales médicos encargados de las intervenciones.

Sin injerencia de la Dirección ni la Gerencia

El Ejecutivo regional delimita de forma tajante las competencias administrativas dentro de los centros para descartar cualquier tipo de manipulación por parte de los cargos directivos. Fuentes de Sanidad explican que "ni la Dirección Médica, ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios".

Por este motivo, el departamento autonómico sostiene con rotundidad que "no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes".

Ofensiva de la oposición y de Mónica García

No obstante, Más Madrid y el PSOE-M han denunciado el "escándalo" y la "gravedad absoluta" del presunto maquillaje de listas, reclamando explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y exigiendo una auditoría en el hospital. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado al Ejecutivo autonómico de dar una directriz política criticando que "si no logran sus objetivos, cambian la meta" y añadiendo que "espera que haya una auditoría que revele quién es el responsable de esta directriz, porque aquí hay una directriz política que viene directamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tildado el asunto de "escándalo" y ha pedido a la presidenta explicar "por qué sus gerentes intentan maquillar las listas de espera a costa de la salud de los madrileños", recordando los audios de Ribera Salud sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado en la red social X que "manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado", confiando en que las comunidades respalden los nuevos criterios de transparencia presentados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.