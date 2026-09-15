Un hombre lleva a una comisaría de Madrid un misil de la Guerra Civil que su padre guardaba en un armario

Un ciudadano acudió el 13 de septiembre a la Comisaría Integral del Distrito de Arganzuela de la Policía Municipal de Madrid para entregar un misil de la Guerra Civil que su padre, piloto de avión durante la contienda, había conservado durante años en un armario de su vivienda, tal y como ha adelantado ABC.

Según fuentes de la Policía Municipal de Madrid, el hombre se presentó en la comisaría con el proyectil y explicó a los agentes que había pertenecido a su padre, que había sido piloto de aviación durante la Guerra Civil.

El ciudadano aseguró que su progenitor había mantenido el artefacto guardado durante años en un armario de la vivienda. Ante la presencia del proyectil, los agentes activaron el protocolo correspondiente y solicitaron la intervención de especialistas en desactivación de explosivos.

Los Tedax examinaron el proyectil

Agentes de los Tedax de la Policía Nacional se desplazaron hasta la comisaría para inspeccionar el artefacto. Tras examinarlo, determinaron que estaba inactivo y no contenía carga explosiva, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La intervención permitió comprobar que el objeto no presentaba riesgo de explosión. El artefacto fue trasladado posteriormente para recibir el tratamiento correspondiente.

La entrega se produjo en la tarde del domingo 13 de septiembre en la sede policial situada en el paseo de la Chopera, en el distrito madrileño de Arganzuela.

La actuación de los especialistas resulta necesaria cuando aparece un proyectil antiguo cuya situación no puede determinarse inicialmente. En este caso, la inspección permitió establecer que el misil entregado en Arganzuela no tenía carga.

La Policía Municipal trasladó así el artefacto a los especialistas de la Policía Nacional para completar el procedimiento establecido tras su hallazgo y entrega.