"Vamos a enviar 400 kilos de coca por Barajas": agentes infiltrados cercan a una red narco colombiana

Agentes encubiertos que participaron en una operación de entrega controlada han declarado ante la Audiencia Provincial de Madrid sobre la investigación desarrollada en 2023 contra seis personas acusadas de intentar introducir en España unos 400 kilos de cocaína procedente de Colombia, con destino a Madrid y la Costa del Sol.

Los agentes han explicado las comunicaciones, reuniones y entregas de droga mantenidas con los investigados durante la operación. Uno de ellos llegó a decir a uno de los infiltrados: "Vamos a enviar 400 kilos de coca por Barajas".

Las defensas cuestionan la actuación policial

Durante las cuestiones previas, las defensas han planteado varios argumentos contra el procedimiento. Entre ellos, han cuestionado la competencia de la Audiencia Provincial de Madrid y han solicitado que el caso sea asumido por la Audiencia Nacional.

Los abogados también han impugnado la actuación de los agentes encubiertos. Consideran que la autorización concedida por la Fiscalía Especial Antidroga no era suficiente para determinadas diligencias y que algunas actuaciones debían haber contado con autorización judicial.

Las defensas cuestionan de esta forma la validez de parte de las actuaciones realizadas durante la investigación y de las pruebas obtenidas a partir de ellas.

Los seis acusados niegan su participación en los hechos. Dos de ellos se encuentran huidos de la Justicia. Está previsto que los procesados declaren ante el tribunal en los próximos días, una vez avance la práctica de la prueba.

Una entrega controlada desde Colombia

La investigación comenzó después de que la Fiscalía de Colombia informara a la Fiscalía Especial Antidroga española sobre una organización que pretendía transportar una importante cantidad de cocaína desde Colombia hasta España.

Las autoridades de ambos países autorizaron una operación de entrega controlada. Los agentes encubiertos trasladaron desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hasta Madrid-Barajas 500 paquetes de cocaína en un vuelo de Iberia.

Una vez en España, la droga fue trasladada al Complejo Policial de Canillas. A partir de entonces, los agentes comenzaron a contactar con los integrantes del grupo para concretar la recepción de la sustancia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los procesados estaban interesados en 400 kilos de cocaína, mientras que los otros 100 kilos de la partida estaban destinados a otro grupo asentado en Marbella y no forman parte de este procedimiento.

Uno de los investigados habría comunicado a los agentes su intención de introducir los 400 kilos por la terminal de carga de Barajas y habría buscado a personas capaces de sacar la droga del aeropuerto y trasladarla posteriormente hasta la Costa del Sol.

Otro de los acusados habría informado de que el comprador estaba dispuesto a pagar 450.000 euros por la entrega.

Reuniones para comprobar la droga

El 1 de junio de 2023, uno de los acusados, conocido con el alias de Jeke, se reunió con los agentes encubiertos. Según la Fiscalía, aseguró ser la persona encargada de recoger los 400 kilos y de comprobar la calidad de 25 paquetes.

La entrega quedó fijada para el 5 de junio. El acusado habría señalado que pagaría aproximadamente 250.000 euros en efectivo.

Ese mismo día, varios de los investigados se reunieron en un restaurante de Madrid para comprobar la calidad de la droga. Posteriormente se desplazaron hasta un hotel donde los agentes custodiaban 25 paquetes de cocaína.

Según el Ministerio Público, uno de los acusados examinó los paquetes mientras otros dos los fotografiaban.

La operación terminó el 7 de junio. Uno de los investigados habría entregado 150.000 euros como pago por la sustancia. Después, los agentes se citaron con otro acusado en Alcobendas para entregarle 200 paquetes de cocaína.

Este último fue detenido cuando, presuntamente, procedía a cargar la droga en el maletero de un vehículo alquilado.

Más de 400 kilos de cocaína intervenidos

Durante un registro efectuado en un domicilio de Seseña —Toledo—, los investigadores intervinieron 65.000 euros. La cantidad total de dinero incautada en el procedimiento asciende a 215.710 euros.

La Fiscalía cifra en 402.381 gramos la cantidad de cocaína intervenida, con una pureza del 76,6%. Esto equivale a 308.223,846 gramos de sustancia pura.

El Ministerio Público calcula que la droga tendría un valor aproximado de 14,08 millones de euros en el mercado ilícito mediante su venta por kilogramos.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados nueve años de prisión por el delito contra la salud pública y otros dos años por pertenencia a grupo criminal. En total, reclama 11 años de prisión para cada procesado, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

También pide una multa de 40 millones de euros por el delito contra la salud pública y el comiso de la droga, el dinero y los efectos intervenidos que hubieran sido utilizados en la actividad ilícita o procedieran de ella.

Protección para los agentes encubiertos

La Fiscalía ha solicitado medidas especiales para proteger la identidad de los agentes que participaron en la operación.

Entre las medidas interesadas figura que declaren mediante videoconferencia, con la imagen pixelada y la voz distorsionada, para impedir su identificación durante el juicio.