Almeida ironiza con Puente tras retirarse sus nuevos trenes: "Si tuviera su categoría intelectual diría vaya truño"

José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a hablar sobre Óscar Puente tras conocerse que los nuevos trenes de Cercanías de Madrid que había anunciado "a bombo y platillo" han tenido que dirigirse al taller apenas dos semanas después de comenzar a circular en pruebas.

"Los madrileños no nos merecemos que se nos anuncie a bombo y platillo nuevos trenes de Cercanías y que tengan que retirarlos porque sean incapaces de poder prestar el servicio ni a un ministro que está más atento a la Fórmula 1 que a resolver los problemas del tren", ha señalado Almeida este miércoles durante unas declaraciones a los medios en el Centro Municipal del Voluntariado.

Las tres primeras unidades del modelo 453, fabricadas por Stadler, comenzaron a rodar en pruebas hace apenas dos semanas. Sin embargo, una de las unidades sufrió el pasado 10 de septiembre un problema en el sistema de frenado y llegó a tener operativo únicamente el 50% de su capacidad de freno. Renfe decidió entonces retirar preventivamente ese convoy y otros dos, en los que también se habían detectado fallos de comunicación interna entre los vagones.

Cabe recordar que los convoyes forman parte de un contrato de 1.306 millones de euros para adquirir 79 trenes de gran capacidad destinados a renovar el servicio de Cercanías en Madrid. Fue el propio ministro quien presentó el proyecto como una apuesta por el "tren del futuro".

Precisamente Almeida ha cuestionado ahora la forma "propagandística" en la que se anunció su llegada a la red madrileña. Más aún, ha señalado, cuando apenas dos semanas después ya se sabe "que no pueden entrar en funcionamiento".

Renfe mantiene, en cambio, que las unidades están sometidas a "ajustes y mejoras" y a diferentes comprobaciones técnicas destinadas a optimizar su funcionamiento y fiabilidad. La compañía asegura que varias unidades continúan realizando circulaciones de prueba y recalca que estas actuaciones "no suponen, en ningún caso, la retirada de la circulación de los convoyes". La previsión es que vuelvan a incorporarse en los próximos días.

Más allá de la avería, Almeida ha centrado buena parte de sus críticas en la gestión y en las formas a las que acostumbra el ministro. El alcalde ha reprochado a Puente que, como máximo responsable de la red de Cercanías, se dedique a las "provocaciones innecesarias" y a "insultar" y "descalificar en lugar de a gestionar el servicio".

En tono irónico, ha asegurado que, si tuviera la "categoría intelectual y personal" de Puente, podría recurrir a expresiones como "vaya truño" o "los trenecitos", además de hacer "alguna coña marinera como tanto le gusta hacer por Twitter". "Como no tengo su categoría intelectual y política y que cada uno lo interprete como quiera, me limito a decir que los madrileños no nos merecemos tener a este ministro", ha dicho en cambio.