Así es la pionera gran sede de Voluntarios por Madrid: ya suma 22.000 inscritos

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el encargado de inaugurar estas dependencias, situadas en el inmueble multifuncional de la calle Fúcar, en pleno distrito Centro. En el acto ha estado acompañado por el concejal de Centro, Carlos Segura, y por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

El recinto recién inaugurado destaca por su naturaleza innovadora: se trata del primer equipamiento de estas características impulsado por una administración municipal que dispondrá de un cuerpo de voluntariado propio para dinamizar sus actividades, denominado Voluntarios por Madrid.

La puesta en marcha de estas instalaciones supone un salto cualitativo e infraestructural de gran magnitud para el programa. Hasta la fecha, el equipo técnico y organizativo operaba repartido en dos dependencias situadas en la sede municipal del número 45 de la calle Alcalá, sumando una superficie conjunta de unos 300 metros cuadrados. Con la mudanza al nuevo enclave, el servicio triplica su capacidad operativa al disponer de un total de 900 metros cuadrados.

Este cambio de ubicación permitirá consolidar sus líneas de trabajo en un entorno más accesible, moderno y funcional. A partir de ahora, el inmueble centralizará la gestión integral del programa municipal, ofreciendo atención e información tanto de forma presencial como telefónica. Asimismo, en sus salas se articularán los procesos de acogida y acompañamiento, los itinerarios formativos iniciales y continuos, las reuniones de trabajo y las jornadas de encuentro interpersonal e interinstitucional.

Durante la ceremonia, el alcalde ha subrayado el valor de esta iniciativa destacando que la capital mantiene una "deuda de gratitud" hacia el colectivo de voluntarios, una labor de la que el conjunto de los madrileños debe sentirse "muy orgullosos". En esta misma línea, Martínez-Almeida ha recalcado que la meta de este nuevo recurso es permitirles "seguir haciendo su extraordinaria labor en beneficio de la ciudad de Madrid", así como "seguir incrementando el cuerpo de voluntarios", que ya alcanza los 22.000 participantes tras experimentar un crecimiento cercano al 70 % en el último lustro.

Voluntarios por Madrid ya cuenta con más de 22.000 personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a los demás. Inauguramos en Fúcar su nueva sede, un espacio propio y una puerta abierta para todos aquellos que quieran sumarse y compartir su solidaridad con Madrid. pic.twitter.com/WlESAHrz4g — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 16, 2026

Un nexo de unión

Más allá de albergar la sede organizativa, las dependencias están diseñadas para consolidarse como un nodo de referencia para el tejido asociativo y las entidades sociales de la capital. El espacio ofrecerá servicios de orientación, asesoría y acompañamiento especializado a las organizaciones que canalizan la acción voluntaria.

Del mismo modo, prestará soporte técnico y operativo a las entidades beneficiarias y colaboradoras de las diversas áreas de actuación del Consistorio.

Con más de dos décadas de historia —acumula 21 años de trayectoria—, Voluntarios por Madrid continúa afianzando su posición como un pilar fundamental para la cohesión social de la capital. La vertiente humana del programa se ha reflejado simbólicamente durante el acto de apertura, cuando el propio regidor ha recibido el carné que le acredita como el integrante número 22.000, una cifra alcanzada este mismo verano fruto del notable crecimiento continuo.

Analizando la demografía del colectivo, las mujeres representan la mayoría con un 67 % del total de inscritos. Por franjas de edad, el grupo con mayor cuota de participación corresponde a las personas mayores de 65 años. Esta presencia sénior está vinculada en gran medida a que los monitores y miembros de las juntas directivas de los 93 centros municipales de mayores forman parte activa del programa. Paralelamente, la organización se ha fijado como reto prioritario promover la incorporación de las generaciones más jóvenes a estas actividades altruistas.

Los programas estrella

La actividad desplegada por el cuerpo de voluntariado destaca por su elevado volumen y diversificación en ámbitos cultural, social, educativo, deportivo y medioambiental. A lo largo del ejercicio 2025, el colectivo intervino en casi 250 iniciativas, obteniendo por parte de los propios colaboradores una valoración de satisfacción media de 4,6 puntos sobre 5.

Durante el pasado año, más de 1.150 personas se involucraron en los 113 proyectos de carácter permanente. Entre los programas con mayor demanda figura Madrid te acompaña, una aplicación móvil que conecta a mayores con voluntarios para tareas de acompañamiento a citas médicas, gestiones o paseos, y que contó con la implicación directa de 235 voluntarios.

Asimismo, registraron una gran acogida la iniciativa Quedamos al salir de clase (orientada al apoyo en horario extraescolar a menores de hasta 12 años para favorecer la conciliación familiar), el voluntariado en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento y las labores de la Campaña del Frío para personas en situación de exclusión residencial.

Otras acciones destacadas de carácter continuado incluyen:

Te contamos la ciudad: Rutas guiadas por barrios lideradas por voluntarios.

Rutas guiadas por barrios lideradas por voluntarios. Leyendo con mayores: Sesiones de lectura en centros de día y residencias.

Sesiones de lectura en centros de día y residencias. Todos a desayunar: Promoción de hábitos saludables compartiendo el desayuno en colegios.

Promoción de hábitos saludables compartiendo el desayuno en colegios. Voluntariado Digital: Asistencia a personas mayores para la realización de trámites telemáticos.

A esta labor continuada se sumó en 2025 la aportación eventual de más de 1.900 personas en eventos de gran envergadura, tales como la cabalgata de Reyes, citas deportivas y los Puntos Violeta instalados en las fiestas patronales para prevenir agresiones sexuales.