El Ayuntamiento de Madrid se replantea su apoyo al Festival de las Ideas tras el boicot a Allianz

El Ayuntamiento de Madrid se replanteará su apoyo y colaboración con el Festival de las Ideas en próximas ediciones después de la retirada de Allianz como patrocinador. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su decepción con los organizadores del certamen por las circunstancias que han rodeado la salida de la compañía. Almeida ha explicado este miércoles que el Consistorio mantendrá su respaldo a la edición de este año porque existen convenios firmados que impiden adoptar medidas inmediatas. Sin embargo, ha avanzado que el Ayuntamiento estudiará su participación en futuras convocatorias.

El Festival de las Ideas, organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, se celebrará del 17 al 20 de septiembre y mantendrá su programación completa pese a la retirada de Allianz. Durante unas declaraciones a los medios, Almeida ha señalado que el Ayuntamiento está "profundamente decepcionado" con los organizadores después de que la compañía haya decidido desvincularse del festival y retirar su apoyo económico como patrocinador.

El alcalde ha precisado que el Consistorio continuará respaldando el certamen en esta edición debido a los compromisos adquiridos mediante convenios. Según ha explicado, esos acuerdos impiden que el Ayuntamiento pueda adoptar ahora las medidas que se plantea de cara al futuro. La decisión sobre próximas ediciones será, por tanto, objeto de una revisión. Almeida ha afirmado que el Ayuntamiento se "replantea total y absolutamente la colaboración y la participación de cualquier manera en este festival".

La retirada de Allianz se produjo después de que varios participantes pusieran en suspenso su presencia en el certamen y reclamaran que la organización renunciara al apoyo económico de la compañía por sus vinculaciones con Israel. Entre ellos figuran el cineasta Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernand, Alana S. Portero y Rodrigo Cuevas.

Los participantes reclamaron a la organización que prescindiera del patrocinio de Allianz antes de confirmar su participación en el festival. La controversia terminó con la desvinculación de la aseguradora, que retiró su apoyo económico al evento.

Tanto la organización del Festival de las Ideas como Allianz han defendido que el certamen debe mantener su carácter abierto y centrado en el intercambio de posiciones. Ambas partes han coincidido en definirlo como un espacio para el "intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas".

"Un festival en el que no caben las ideas o en el que se señalan sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas y lo que hay es una cancelación y lo que se achica es precisamente el debate sobre las ideas", ha afirmado Almeida. Almeida ha defendido asimismo el carácter abierto de Madrid como ciudad y ha considerado que la retirada del patrocinador principal "no se corresponde con lo que es una ciudad tan abierta como Madrid", especialmente en relación con el debate de ideas.