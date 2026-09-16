Fuertes "rencillas" entre un cirujano y su jefe, ¿origen de la disputa sobre las listas del Ramón y Cajal?

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha salido en defensa del modelo asistencial regional tras publicarse presuntas irreluglaridades en la gestión de las listas de espera del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Durante su asistencia a la entrega del Premio ConSalud 2026, la titular de la cartera ha rechazado tajantemente las acusaciones sobre alteraciones deliberadas en los registros de pacientes pendientes de cirugía.

Matute ha marcado distancias con las denuncias sobre supuestas modificaciones administrativas en los expedientes de prioridad clínica. "Bueno, lo que quiero dejar claro es que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera y la verdad es que es triste el vil ataque que se hace a la excelencia de la sanidad madrileña que, desde luego, es el tesoro que tengo que defender. Y sobre todo frente a las declaraciones que ha hecho un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto previo a estas declaraciones que ha hecho. No obstante, nosotros tenemos una orden —804/2016 del 30 de agosto— que regula cómo se gestionan las listas de espera y que lo que buscan es la accesibilidad y la equidad para todos los madrileños y toda la gente que viene de fuera a buscar la excelencia de nuestra sanidad sea tratada, como digo, de forma equitativa. No obstante, desde que hemos conocido esta noticia, hemos abierto unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema, pero he de decir que es mentira que se estén maquillando las listas; que es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación. Tenemos que tener la información porque nosotros trabajamos con rigor técnico, pero yo velo porque nuestro sistema sanitario sea excelente...", ha argumentado la consejera.

Tensiones en Traumatología

El origen de la polémica se sitúa en las informaciones de El País, según las cuales dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de 57 pacientes en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Los expedientes habrían pasado de prioridad preferente —intervención programada en menos de 90 días— a normal —operación en un margen de 180 días— para evitar el vencimiento de los plazos reglamentarios. Los documentos que sustentan estas informaciones fueron aportados por el cirujano Alberto Martos, quien recurrió previamente a la gerencia del hospital sin obtener respuesta.

Sin embargo, fuentes sanitarias consultadas por Europa Press encuadran el episodio en un continuo enfrentamiento personal en el seno del departamento. Las fricciones se concentran entre Alberto Martos y el jefe de servicio, Basilio José de la Torre Escuredo, cuya antigua relación personal dio paso a un clima hostil desde hace más de cuatro años. Estas mismas fuentes atribuyen al cirujano conductas irregulares, entre ellas el abandono de consultas y la alteración arbitraria del orden en las listas al reclasificar a pacientes de ordinarios a preferentes, un patrón difícil de detectar en la rutina diaria pero evidente en períodos de alta carga asistencial.

El denunciante acumula hasta cuatro expedientes disciplinarios, de los cuales dos se incoaron por presuntos actos vandálicos dirigidos contra el vehículo particular del jefe de servicio. Una de las causas finalizó archivada al no personarse el afectado, mientras que otra permanece en suspenso a las órdenes de la jurisdicción penal.

Conflicto laboral y expediente

En una intervención en el programa Malas Lenguas de TVE, el cirujano Alberto Martos ha admitido la apertura de un procedimiento sancionador tras sus comunicaciones con la gerencia. "Un expediente disciplinario sancionador en el que todavía estoy inmerso", ha declarado, explicando que la dirección interpretó sus objeciones como una situación de "acoso inverso de un trabajador" hacia la cúpula médica del centro.

Martos ha reconocido que utilizó una redacción "muy agresiva" en los correos remitidos a los responsables del centro, aunque ha mantenido que su conducta respondía a la defensa de los "criterios clínicos". A su juicio, modificar los niveles de urgencia en la atención quirúrgica entraña el riesgo de desencadenar "complicaciones mayores o una prolongación excesiva de una patología" en perjuicio de la evolución médica de los enfermos.