La cancelación de Tapapiés amenaza con cierres en la hostelería: "Era nuestro salvavidas"

Tapapiés no se celebrará este año. Después de 15 años consecutivos desde 2011, la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 ha decidido suspender la edición y encontrar un formato que no "altere la convivencia con los vecinos" de cara a su celebración el próximo año.

La decisión se conoció ayer martes y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha reaccionado a ella este miércoles. "Desde luego, esto es una decisión de los organizadores", ha señalado Almeida, que también ha agradecido que hayan entendido que, si el año pasado "se pudo desbordar o pudo haber molestias o incomodidades", era conveniente dar este paso. El alcalde ha valorado que la organización haya decidido "dar un paso atrás para poder dar un paso adelante el año que viene".

Ese cambio de planteamiento es precisamente lo que busca ahora la asociación. Su presidenta, Carmen Gordo, ha explicado que están diseñando "un formato sostenible que no altere la convivencia con los vecinos y les satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes". Entre las posibilidades que manejan está una "fórmula alternativa que no congregue tanto público en la calle", aunque mantenga la promoción de la gastronomía multicultural de Lavapiés, donde conviven más de 80 nacionalidades censadas.

El festival supone cada año una fuente importante de ingresos para los establecimientos participantes. Durante sus 11 días habituales en la segunda quincena de octubre, miles y miles de personas visitan el barrio procedentes de otros puntos de Madrid, de España y del extranjero. Según los datos facilitados por la asociación, la hostelería incrementa su facturación más de un 25% de media gracias a la venta de la fórmula tapa+cerveza a un precio fijo.

Incluso hay algunos establecimientos del barrio que durante estos días aumentan sus ventas hasta un 75%. "La facturación de Tapapiés era vital para todos los participantes, era nuestro salvavidas de todo el trimestre", dice Antonio Amago, propietario de La Musa de Espronceda.

Es por eso que los hosteleros de la asociación reconocen que con esta decisión "algunos bares pequeños pueden verse obligados a cerrar al no celebrarse esta edición". Al mismo tiempo, sus responsables insisten en que el aplazamiento sirve para trabajar en un nuevo formato y no supone renunciar al festival.

Por su parte, Almeida ha trasladado que el Ayuntamiento mantiene su total disposición a colaborar en la búsqueda de esa alternativa. "Si Tapapiés no se ha podido celebrar este año, esto no quiere decir que no se vaya a poder celebrar a lo largo de los años sucesivos", ha afirmado ante los medios.