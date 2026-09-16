Madrid asegura que el denunciante del Ramón y Cajal "manipuló" listas de espera "para su beneficio"

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desmonta la ofensiva vertida por el Ministerio de Sanidad a raíz de las supuestas irregularidades en las listas de espera del Hospital Universitario Ramón y Cajal publicadas por el diario El País. La consejera Fátima Matute ha revelado que el propio cirujano denunciante, Alberto Martos, fue quien "manipuló de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos", por lo que, en la práctica, "se ha denunciado a sí mismo".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la titular de Sanidad ha detallado que el foco de la polémica no responde a una orden institucional para maquillar balances quirúrgicos, sino a un expediente disciplinario y a un conflicto entre facultativos. "Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera", ha explicado la consejera.

Matute ha calificado las informaciones periodísticas de un "intento de volver a fabricar una mentira para atacar a este Gobierno", remarcando que el trasfondo real es "un problema entre dos profesionales". En este sentido, ha puesto sobre la mesa el historial del acusador al recordar que se trata de un trabajador "con expedientes disciplinarios" que, además, ha sido "acusado por rajar las ruedas del coche y rayar el coche de su jefe de servicio".

Ataque político del Ministerio de Sanidad

La ofensiva de la ministra Mónica García ha sido en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ha acusado a la Comunidad de Madrid de "maquillar" y "manipular" las listas de espera para dar una "imagen falsa" de la sanidad pública. La titular de Sanidad ha defendido que el Ejecutivo regional tiene "intereses" en mantener elevadas las demoras para facilitar la derivación de pacientes al grupo Quirón. Tras calificar de "curioso" que las listas de espera hayan crecido "más de un 100%" con Isabel Díaz Ayuso mientras el Ejecutivo madrileño traslada los mejores datos al Ministerio, García ha sentenciado que los balances autonómicos "no son compatibles" con la realidad porque "no es verdad".

Ante este choque, Matute ha rechazado que se maquillen los registros y ha recordado que la región cuenta con "las menores listas de espera de España", tildando a la ministra de "activista cuya principal misión es boicotear la sanidad madrileña". Asimismo, ha lamentado que la ministra extienda "el comportamiento de un profesional concreto" al conjunto de los centros hospitalarios. "La peor ministra de Sanidad de la historia de España no soporta el éxito de la sanidad madrileña y es una activista cuya principal misión es boicotear la sanidad madrileña", ha enfatizado la consejera.

Cortina de humo del Ministerio

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el ministerio de Mónica García busca desviar la atención de sus carencias de gestión a nivel estatal. Matute considera que la ministra "ha encontrado la excusa perfecta para no hablar de su pésima gestión en Ceuta o de cómo tiene abandonados a los médicos de toda España con la peor huelga de la historia, que sí va a aumentar las listas de espera en toda España". La Administración regional ya ha abierto diligencias informativas para esclarecer formalmente todo el procedimiento.