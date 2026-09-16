Madrid ultima la norma para convertirse en la primera comunidad en facilitar la atención farmacéutica a domicilio

La Comunidad de Madrid avanza en la regulación de la atención farmacéutica a domicilio para personas en situación de dependencia o con problemas de movilidad. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles solicitar el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, un trámite necesario para continuar con la aprobación del proyecto de decreto.

La norma desarrolla parcialmente la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid y establece las condiciones en las que las oficinas de farmacia podrán prestar este servicio, además de regular otros aspectos relacionados con la dispensación y organización de estos establecimientos. La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha señalado que "establece los requisitos para garantizar que la atención farmacéutica a domicilio se preste siempre por profesionales cualificados". "Va a regular la preparación de sistemas personalizados de dosificación de medicamentos especialmente destinados a pacientes crónicos, polimedicados y dependientes, para facilitar el seguimiento y la correcta administración de los medicamentos", ha añadido.

Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el acceso a los medicamentos y productos sanitarios a aquellas personas que tienen dificultades para desplazarse hasta una farmacia.

La atención a domicilio estará dirigida especialmente a personas dependientes o con problemas de movilidad, que podrán recibir en sus hogares los medicamentos y productos sanitarios dispensados por las oficinas de farmacia. La regulación también contempla los productos procedentes de los servicios de farmacia hospitalaria.

El proyecto establece que esta prestación deberá desarrollarse con las mismas garantías de seguridad y calidad que el resto de la atención farmacéutica. Además, la actividad tendrá que ser realizada por profesionales cualificados. Matute ha defendido que esta medida permite acercar la atención sanitaria a quienes tienen mayores dificultades para acceder presencialmente a estos servicios. Matute ha señalado que la Comunidad de Madrid "no deja a nadie atrás y cuida a los más vulnerables".

El decreto también fija las condiciones para que las oficinas de farmacia puedan preparar sistemas personalizados de dosificación de medicamentos.

La regulación determinará los requisitos que deberán cumplir las farmacias para ofrecer este servicio y las condiciones en las que deberá llevarse a cabo la preparación de los medicamentos. De esta manera, el proyecto incorpora dentro de la regulación de la atención farmacéutica distintos mecanismos destinados a facilitar el seguimiento de los tratamientos de determinados pacientes.

La futura normativa también aborda la organización de las oficinas de farmacia y establece requisitos relativos a los horarios y al personal necesario para prestar atención durante las guardias y los periodos vacacionales. El objetivo que recoge el proyecto es garantizar la continuidad del servicio durante todo el año, de forma que las farmacias puedan mantener la atención a los ciudadanos 365 días, con los mismos niveles de calidad y seguridad.

Para ello, el decreto establece las condiciones relacionadas con la dotación de personal y la organización de los horarios de los establecimientos. La regulación forma parte del desarrollo de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid y pretende establecer un marco común para las distintas prestaciones contempladas en la norma.

El proyecto de decreto incluye asimismo modificaciones destinadas a simplificar los trámites relacionados con la transmisión de las oficinas de farmacia.

La medida busca agilizar estos procedimientos mediante una reducción de las gestiones asociadas a este tipo de operaciones, dentro del marco regulatorio establecido por la Comunidad de Madrid.