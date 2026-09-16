Nueva jornada de incidencias en múltiples líneas de Cercanías Madrid

Una jornada más, los viajeros de Cercanías Madrid se están encontrando este miércoles con incidencias en varios puntos de la red. Las líneas C-3, C-4 y C-8 están registrando problemas desde primera hora de la mañana que pueden traducirse en retrasos, paradas y cambios en los recorridos habituales de los trenes.

Un robo de cable entre Cercedilla y Los Molinos está provocando retrasos en la C-8 y ha obligado a establecer trenes lanzadera entre ambas estaciones, tanto en un sentido como en el contrario. Los pasajeros que se dirigen hacia Chamartín-Guadalajara tienen que hacer transbordo en Collado Mediano.

La incidencia también está afectando a la línea C-8b, debido a problemas en los sistemas de señalización entre Cercedilla y Los Molinos. Según se ha informado, estos problemas se han producido durante la realización de unos trabajos que estaban programados. ADIF está trabajando en la zona para recuperar el funcionamiento habitual de la línea "lo antes posible".

Los trenes de la línea C8b del núcleo de cercanías de Madrid están registrando retrasos por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Cercedilla y Los Molinos, provocada durante la realización de unos trabajos programados. Personal de Adif está trabajando… — INFOAdif (@InfoAdif) September 16, 2026

Problemas también entre Villaverde Bajo y Atocha

La otra incidencia destacada de la mañana se localiza en otro punto de la red. Los trenes de las líneas C-3 y C-4 que circulan en sentido Atocha-Chamartín pueden acumular demoras, sufrir detenciones y ver alterado su recorrido habitual por una avería en la infraestructura entre Villaverde Bajo y Atocha.

⚠️Cercanías Madrid, líneas C3 y C4: Se están registrando retrasos por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Atocha Cercanías y Bifurcación Planetario.

👨‍🔧Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) September 16, 2026

La pasada jornada, otra incidencia con la señalización entre Atocha y Los Gavilanes generó retrasos en los trenes que circulan por las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía y con la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.