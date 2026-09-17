Ayuso reta a Bergerot a llamarle corrupta fuera de la Asamblea: "Y en los tribunales, hablamos"

"Puede tratar de convencernos de que merece una residencia oficial pero yo sigo creyendo que lo que merece es un juicio por corrupta. Sí, porque vender el presupuesto de la sanidad madrileña a Quirón es corrupción y comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños en frente de casa de su madre también". Con estas palabras la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, volvía este jueves a imputarle a Isabel Díaz Ayuso la comisión de un delito amparada en su inmunidad parlamentaria.

Tanto es así que la presidenta recogió el guante esta vez y retó a la dirigente de ultraizquierda a afirmar esto mismo pero fuera del hemiciclo. "Ahora solo tiene que terminar de dar un paso para ser coherente y es decir exactamente lo que ha dicho aquí en un micrófono en un medio de comunicación y, en los tribunales, hablamos".

El ático sin lugar a dudas volvió a convertirse en el tema principal de esta primera sesión de control al Gobierno madrileño del nuevo curso político. Y lo hizo pocas horas antes de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, comparezca en la Cámara autonómica a petición propia para ofrecer explicaciones al respecto de la compra de este inmueble situado en el Paseo de Martínez Campos de la capital y adquirido por 6,3 millones.

La primera en utilizarlo contra Ayuso fue la portavoz socialista, Mar Espinar. "Voy hoy a probar con una pregunta muy sencillita a ver si contesta: ¿cuánto son dos más dos?", le preguntó la portavoz del PSOE para tratar de ridiculizarla mientras ponía de manifiesto que la Mesa de la Asamblea le había inadmitido las cuestiones relativas al ático.

Quien contestaría después a esta pregunta sería el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. "Señora Espinar, usted preguntaba cuánto eran dos más dos, pues para un socialista son tres para aquí y uno para mí", espetó entre el aplauso de su bancada.

Para los populares, empezando por Ayuso, la izquierda tropieza sin cesar en las mismas piedras. Va dando palos de ciego, utilizando una y otra vez los mismos asuntos contra ellos a pesar de sus sucesivos fracasos: las residencias, las listas de espera sanitarias… y ahora el ático. "Game over", vaticinó la presidenta.

Y es que "la desesperación de la izquierda en esta Cámara les lleva a cometer todo el día cosas tan absurdas como llevar a los tribunales todo aquello que es falso, perderlo y todavía seguir con el asunto", resumió la jefa del Ejecutivo. Como ejemplo, puso el rechazo definitivo por parte del juzgado a "la pretensión de los sanchistas de personarse en la causa por las supuestas anomalías en el Hospital de Torrejón, denuncia que ya fue archivada en su día". "Hay que tener caradura", espetó a los socialistas.

"Como les ha pasado con sus centenares de denuncias en las residencias, archivadas. Se han estrellado en el Tribunal de Cuentas por levantar otro infundio, en este caso contra Ribera Salud y contra Quirón por supuestos pagos que no eran como ustedes decían. Y otra vez han vuelto a fracasar. Se dejan ustedes centenares de fracasos en juzgados, que algún día sabremos quién lo paga… a lo mejor lo pagan esos señores con canas y barrigota que llamaban ayer a intentar ir contra un acto de apertura del año en las universidades y todavía nos dicen que eran los alumnos. Pero qué cara tienen de verdad", afirmó.

Por lo demás la presidenta arremetió contra el plan fiscal de Más Madrid, que Bergerot esbozó durante su intervención. Su intención es "gravar a las grandes empresas, a las grandes fortunas y a las grandes herencias", al tiempo que se "cobran más impuestos a esos que viven emancipados de la sociedad".

"Nosotros lo hacemos porque queremos reinsertarlos en la sociedad. Sí, porque queremos explicarles que tienen que entender que sin impuestos no hay sociedad y que sin sociedad no hay vida", llegó a señalar la portavoz del partido escindido de Podemos.

La propuesta fiscal de la ultraizquierda en Madrid: muchos pobres y unos pocos ricos a los que culpar. pic.twitter.com/EdGkCGyVuJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 17, 2026

Ayuso afeó que busquen "atacar" al Impuesto de Donaciones y Sucesiones eliminando bonificaciones para "robarles" a "las personas que dan en herencia, después de toda una vida trabajando a sus hijos y familiares".

"A las personas que tienen patrimonio que solo han pagado con sus impuestos y que les pertenece, ustedes pretenden robarles de nuevo. Y con su política resulta que se va a subir la recaudación fiscal a todos los tramos en esta región, cuando resulta que en la Comunidad de Madrid quienes menos tienen, menos pagan", subrayó

Frente a este modelo, Ayuso reivindicó el del PP, que cuenta con "los mejores servicios públicos" como "carreteras, transporte público, el Metro" o la sanidad. "Lo único que tienen es envidia y celos de lo que ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1".