El Ayuntamiento de Madrid activará a partir del viernes un servicio de lanzaderas gratuitas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para llegar desde Atocha hasta los 12 conciertos en la ''Residencia Europea' de Shakira en el espacio Iberdrola Music de Villaverde.

El Consistorio detalló este martes el plan de movilidad que se activará para los conciertos de la artista colombiana en la capital. La cita musical tendrá lugar los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre en la parcela al sur del barrio de Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde, donde habitualmente se celebra el Madcool.

Para ordenar los accesos, el recinto abrirá sus puertas generales a las 12:00 horas, mientras que la entrada a pista y gradas se permitirá a partir de las 20:00 horas. Las actuaciones se desarrollarán entre las 21:00 y las 23:00 horas, momento en el que comenzará el desalojo progresivo del recinto hasta el cierre definitivo a la 01:00 horas. La entrada peatonal principal se ubicará en la calle Laguna Dalga, a la altura de la calle Laguna de Cameros. Para las personas con movilidad reducida (PMR), el espacio ha habilitado plataformas interiores y zonas reservadas, además de 52 plazas de aparcamiento adaptado repartidas entre el interior y la calle San Erasmo.

Servicio de transporte público específico

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, junto con los operadores Metro, EMT y Cercanías, ha coordinado un plan enfocado especialmente en la salida del público. Para el regreso, la EMT desplegará un servicio de lanzadera gratuita con ocho autobuses eléctricos que funcionará de 23:00 a 02:00 horas, con frecuencias de entre 7 y 15 minutos. Estos autobuses recogerán a los viajeros en la avenida Gran Vía de Villaverde, junto a la calle San Jenaro, y realizarán paradas exclusivas de descenso en la plaza de Legazpi y en el intercambiador de Atocha. Por su parte, Metro de Madrid reforzará las líneas 3 y 12 entre las 00:00 y las 01:30 horas a través de las estaciones más cercanas, Villaverde Alto y Los Espartales.

La red de Renfe Cercanías prestará servicio mediante las estaciones de Villaverde Alto (líneas C-4a, C-4b y C-5) y San Cristóbal Industrial (línea C-3), operando en su horario habitual de 05:30 a 23:45 horas. La oferta de transporte se completa con las líneas urbanas e interurbanas de autobús del entorno, que podrán sufrir desvíos por los cortes, así como con dos estaciones de BiciMad en la calle Domingo Párraga y Transversal Sexta.

Para quienes opten por el transporte privado, el plan incluye una zona de espera de taxis en la calle San Eustaquio, un punto de recogida de VTC en la calle Valle de Tobalina y un área Kiss & Ride para parada rápida de particulares en la calle la Acebeda. El dispositivo contempla restricciones de tráfico a partir de las 15:00 horas en calles como Laguna Dalga, Laguna de Cameros, San Eustaquio, Resina, avenida Real de Pinto o Valle de Tobalina, además de cierres en los accesos de la rotonda bajo la M-45 entre Villaverde y Getafe. Ante estas afectaciones, el Consistorio recomienda evitar el vehículo privado, usar el transporte público y emplear la M-30 y M-40 para los desplazamientos de largo recorrido.