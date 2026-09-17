Contundente auto de una juez contra el PSOE por querer personarse en el caso del Hospital de Torrejón contra Ayuso

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Torrejón de Ardoz ha desestimado el recurso de revisión interpuesto por el PSOE contra la resolución que rechazó su personación como acusación popular en la causa abierta tras una querella de Podemos contra el grupo sanitario Ribera Salud por presunto delito de lesiones.

En un contundente auto dictado el pasado 17 de agosto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada titular Marta Gala García confirma la inadmisión a trámite de la personación del Partido Socialista y declara que el procedimiento está archivado de forma definitiva mediante resolución firme de la Audiencia Provincial de Madrid.

Es decir, la juez recuerda a los socialistas que la querella de Podemos fue inadmitida de plano el pasado 12 de enero y esa decisión quedó posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid. Por tanto, no existe un procedimiento penal abierto en el que los socialistas puedan personarse.

Mientras la decisión estaba pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el juzgado rechazó la personación del PSOE como acusación popular. Primero lo hizo mediante una diligencia de ordenación de 5 de febrero y posteriormente, el 9 de abril, mediante un decreto que mantuvo la misma posición. La razón era sencilla: al haberse inadmitido de plano la querella inicial, el juzgado consideraba que no existía un procedimiento penal abierto al que pudiera incorporarse el PSOE.

Ahora, la magistrada avala esa decisión y desestima el recurso de los socialistas al considerar que el decreto recurrido constituye "una resolución ajustada a derecho". Pero el elemento central del auto es el pronunciamiento posterior de la Audiencia Provincial. La magistrada señala que el 16 de junio de 2026 este órgano confirmó la inadmisión a trámite de la querella de Podemos. Una decisión que, según subraya el juzgado, es firme.

Las consecuencias son claras. "No hay procedimiento penal abierto", recalca la resolución, que considera imposible acumular nuevas denuncias a una querella que ya ha sido inadmitida y cuyo archivo ha adquirido firmeza.

El juzgado también apunta cuál sería la vía si el PSOE pretendiera poner en conocimiento de la Justicia hechos distintos de los que fueron objeto de aquella querella. En ese caso, tendría que presentar "nueva denuncia o querella", puesto que sobre los hechos de la causa inicial "ya hay resolución firme".

La decisión termina de cerrar el intento de los socialistas de incorporarse a este procedimiento. En su parte dispositiva, la magistrada desestima el recurso contra el decreto de 9 de abril, que mantiene íntegramente, y añade una precisión definitiva: contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Isabel Díaz Ayuso se refirió a este auto durante la sesión de control de este jueves en la Asamblea. Lo hizo para poner de manifiesto que "la desesperación de la izquierda en esta Cámara les lleva a cometer todo el día cosas tan absurdas como llevar a los tribunales todo aquello que es falso, perderlo y todavía seguir con el asunto".

"El juzgado rechaza de manera definitiva la pretensión de los sanchistas de personas en la causa por las supuestas anomalías en el Hospital de Torrejón, denuncia que ya fue archivada en su día. Hay que tener caradura". En este punto, recordó también las denuncias sobre las residencias, también archivadas. "Se dejan ustedes centenares de fracasos en juzgados, que algún día sabremos quién lo paga…".