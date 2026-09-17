Desarticulada una red que despiezaba maquinaria robada en Madrid para venderla fuera

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de la sustracción de nueve máquinas pesadas utilizadas en obras públicas de varias localidades del este de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Guadalajara. La investigación comenzó el pasado noviembre tras detectarse un incremento de este tipo de robos.

Según ha informado la Guardia Civil, las máquinas sustraídas estaban destinadas a diferentes trabajos de obras públicas y tenían un valor de entre 40.000 y 90.000 euros cada una.

Las pesquisas permitieron determinar que los sospechosos utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse hasta las obras donde presuntamente cometían los robos.

Los agentes sitúan actuaciones en las localidades madrileñas de Meco, Villalbilla, Santorcaz, Villarejo de Salvanés, Arganda del Rey, Torres de la Alameda y Los Santos de la Humosa. También se produjeron sustracciones en distintos puntos de la provincia de Guadalajara.

Escondían la maquinaria antes de trasladarla

Una vez sustraída, la maquinaria era trasladada inicialmente a lugares discretos, donde permanecía estacionada durante un periodo de tiempo antes de continuar con el siguiente paso.

Posteriormente, según las pesquisas de la Guardia Civil, los presuntos autores llevaban las máquinas hasta una nave situada en San Martín de la Vega, en la Comunidad de Madrid.

En este lugar, la maquinaria era despiezada y preparada para facilitar su posterior salida al mercado fuera de España.

Este procedimiento permitía separar las máquinas sustraídas antes de intentar introducir sus diferentes componentes en el mercado internacional.

Todos tienen antecedentes

Los cinco arrestados cuentan con numerosos antecedentes por distintos delitos contra el patrimonio, según ha señalado la Guardia Civil.

Tras su detención, todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando los agentes detectaron un aumento de los robos de maquinaria pesada empleada en obras públicas.